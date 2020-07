Brundle: De vraag is wanneer Red Bull de RB16 werkend krijgt

Na drie Grands Prix in 2020 staat Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap al 66 punten achter koploper Mercedes. Voorafgaand aan het seizoen maakten zowel het team als rijder Max Verstappen duidelijk dat de wereldtitel het doel was en niets minder dan dat. Die droom kan vooralsnog even in de ijskast gezet worden, tenzij Red Bull het tij snel weet te keren en om overwinningen mee kan doen. Brundle vertrouwt er dus op dat Red Bull dat kan en daarvoor kijkt hij naar de laatste seizoenen van de renstal: daarin begon het telkens niet zo sterk als gehoopt, maar wel met een auto die veel potentie heeft.

“Normaal gesproken verschijnt Red Bull met een pakket dat alle ingrediënten lijkt te hebben, en ongeveer halverwege het seizoen laten ze het op de meest indrukwekkende manier ineens wel samenvallen”, vertelde Brundle aan Motorsport.com. Wat dat betreft vindt de voormalig F1-coureur 2020 ook binnen dat patroon vallen. “Ook nu lijkt de auto veel potentieel te hebben, maar dat moeten ze er echt uittrekken. We zullen het zien op Silverstone. Ik denk dat het chassis sterk genoeg is en Honda ziet er ook sterk uit, maar laten we afwachten. Laten we afwachten wat de lange bochten op Silverstone ze brengt en welke dingen ze gevonden hebben. Ze zullen de auto de baas worden, maar het is de vraag wanneer dat lukt.”

In het kampioenschap voor coureurs bezet Verstappen nu de derde positie, achter Mercedes-rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De achterstand op Hamilton, de leider in het WK, bedraagt al dertig punten, mede doordat de Nederlander in de openingsrace met technisch malheur uitviel. “Ik denk dat hij heel gefrustreerd is. Ik bedoel, al na een aantal ronden dit seizoen viel hij uit, en wat zeiden we? DNF’s zijn geen optie, en hij heeft er een”, zei Brundle.

Mocht Red Bull Racing in de komende races blijven kwakkelen, dan zou het Brundle niet verbazen als de Nederlander voorzichtig om zich heen gaat kijken. “Ik denk dat we nog wel meer gefrustreerde radioberichten gaan horen, maar zijn team is echt geweldig geweest bij de pitstops en leverde geweldig werk door hem aan de start te krijgen in Hongarije. En ik denk dat hij dat heel erg waardeert, tot op zekere hoogte als een soort ‘een voor allen, allen voor een’. Maar Max zal ook om zich heen kijken en denken ‘Hoe ga ik een wereldkampioenschap winnen?’ Als Mercedes mee blijft doen, zal hij ook denken ‘Hoe kom ik op een bepaald moment in die Mercedes terecht?’”