Lovende woorden voor Alonso: "Hij is terug, dat is duidelijk"

Net als enkele andere coureurs die afgelopen winter bij een nieuw team onderdak vonden, had ook Fernando Alonso moeite om op snelheid te komen. Maar in Baku werd de tweevoudig wereldkampioen zesde, na een prima inhaalrace in het slot van de wedstrijd en afgelopen weekend reed hij naar de achtste plaats op Paul Ricard.

Oud-coureur Alain Prost, tegenwoordig adviseur van het Alpine F1-team, weet hoe het is om een sabbatical te nemen en daarna weer terug te keren in de Formule 1. “Het is een nieuwe auto, een nieuw team, en hij had ook al twee jaar geen Formule 1 meer gereden”, zegt Le Professeur in gesprek met Motorsport.com. “Hij had min of meer de Franse Grand Prix als doel gesteld [om weer terug te zijn]. Hij zei: 'Oké, goed, ik heb vier of vijf races nodig.' Daar is niks bijzonders aan, dat is normaal. Nu is hij terug, dat is duidelijk.”

Waar Alonso afgelopen weekend in de thuisrace van Alpine prima presteerde, daar viel het optreden van Esteban Ocon tegen. De Fransman werd op Paul Ricard veertiende. “Fernando reed een goede race. We hadden het net iets beter kunnen doen, want hij was aan het inhalen, maar het was moeilijk om in te halen”, aldus Prost. “Esteban had meer problemen met de banden. Het was geen goed resultaat, geen goede race voor hem, maar het lijkt erop dat sommige auto's van verschillende teams soortgelijke problemen hadden.”

Waar dat probleem ‘m precies in zit is lastig te ontdekken, vervolgt Prost. “Het is echt, echt moeilijk om alles te begrijpen en op te lossen, want soms begint het als een klein probleem en wordt het groter. We weten het niet. Maar het is echt niet wat we verwacht hadden op het gebied van banden. Voor Ferrari geldt hetzelfde: het is afhankelijk van de auto's, afhankelijk van de coureurs.”

Prost voegde eraan toe dat de algehele vorm van Alpine dit jaar wordt beïnvloed door het uitstel van de nieuwe reglementen, van 2021 naar 2022. Het voormalige Renault-team heeft bij dat uitstel keuzes gemaakt die slecht uit lijken te pakken voor de huidige wagen en motor. “We hebben alles met een jaar uitgesteld. We voelen extra druk: we hebben de auto en de motor niet verbeterd omdat we op volgend jaar wachten. Het is dan ook geen verrassing dat we niet helemaal aan de top staan. Alles komt op zijn pootjes terecht, maar we hebben nog een lange weg te gaan, zeker weten.”