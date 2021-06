Alpine-adviseur Prost niet verbaasd door moeizame rentree Alonso

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso trok zich in 2018 resoluut terug uit de Formule 1. Hij had een paar slechte seizoenen bij McLaren achter de rug en wilde elders nieuwe uitdagingen aangaan. De Spanjaard reed in allerlei raceklassen, van de Dakar Rally tot IndyCar Series, maar besloot vorig jaar toch weer terug te keren in de Formule 1.

Alpine (voorheen Renault) sloot hem in de armen en Alonso bereidde zich vanaf de tweede helft van 2020 met een streng regime voor op zijn rentree dit jaar. Hoewel hij de laatste tijd wat beter lijkt te presteren, hij werd zesde in Baku, voelt Alonso zich nog niet helemaal in zijn sas. De speciale adviseur van Alpine, Alain Prost, is niet verrast door de worsteling van Alonso. “Ik ben niet verbaasd dat hij tijd nodig heeft”, zegt Prost in de podcast F1 Nation. "De simulator is goed, maar het is meer in de auto [waar je je op je gemak moet voelen]. En dan is er de fysieke conditie, wat we de fysiologie noemen. De maag, het hele lichaam, het zicht, het hoofd. Vergeet niet dat hij ook nog een fietsongeluk heeft gehad, je weet niet wat voor effect dat kan hebben.”

Ondanks zijn zorgen, ziet Prost vooruitgang bij Alonso. “Hij wordt beter en beter, maar hij is nog steeds niet helemaal aan de top naar mijn mening. Hij weet dat en we verwachten dat [hij beter zal presteren bij] de Franse Grand Prix. Dat is een ander circuit, een breder circuit dat hij goed kent.”

Prost vergelijkt de situatie van de Spanjaard met zijn eigen comeback in 1993. De Fransman had eind 1991 – na te zijn ontslagen door Ferrari – afscheid genomen van de sport. Dat afscheid duurde welgeteld één seizoen, want in 1993 was hij alweer terug: bij Williams behaalde hij zijn vierde en laatste wereldtitel voordat hij definitief met pensioen ging. Een droomscenario, maar het moest bij Prost wel uit zijn tenen komen. “Toen ik terugkwam [tijdens een test] in Portugal, vroeg ik mezelf af waarom ik terugkwam”, geeft Le Professeur toe. “Het was een schok, zowel fysiek als mentaal. Ik was echt, echt fit... ongelooflijk fit - ik had 5 procent [vet] op mijn lichaam. Maar toen ik in september echt helemaal fit terugkwam voor een test, voelde ik me helemaal verloren. Alles wat je buiten [de auto] doet is belangrijk, maar het is niet zo belangrijk als al het werk binnen de Formule 1. Alle spieren die je traint, het zijn verschillende spieren, de fysiologie, het zicht en alles, dat kun je niet buiten een auto trainen.”