In 2018 verliet Daniel Ricciardo topteam Red Bull Racing omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging en elders zijn jacht op een wereldtitel wilde voortzetten. Bij Renault kwam hij niet verder dan een tweetal podiumfinishes, waarna hij de overstap maakte naar McLaren. De Britse formatie heeft de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd. Hoewel McLaren nu nog niet mee kan doen in de strijd om de prijzen, hoopt men onder de nieuwe reglementen een goede stap te maken. Daar hoopt ook Ricciardo op, die ondanks zijn leeftijd nog altijd droomt van een wereldtitel.

Op de vraag of McLaren zijn laatste serieuze kans is op een gooi naar de titel, antwoordde Ricciardo in gesprek met Motorsport.com: “Ik ben al in de dertig. Ik wil zo lang als ik kan hier rijden. Mijn leeftijd maakt me niet langzamer, nu nog niet in elk geval en ook de komende jaren niet. Als ik nog hongerig en toegewijd blijf, dan kan ik de deur naar een eventuele titel open houden. Ik ben me ervan bewust dat de kans steeds kleiner wordt dat ik nog vijf titels ga pakken. Maar om er eentje te winnen, daarvoor heb ik nog genoeg tijd. En McLaren is absoluut het team waar mijn ambitie ligt. Ik hoop deze periode veel successen te boeken.”

Aan de omgeving zal het in elk geval niet liggen. De goedlachse Australiër moet nog flink wennen aan zijn nieuwe bolide maar stelt zich uitstekend op zijn gemak te voelen binnen McLaren: “Misschien is het mijn persoonlijkheid maar ik heb in elke omgeving plezier gehad. In het laatste deel van 2018, mijn laatste races bij Red Bull, was ik wat meer down en gefrustreerd maar dat kwam meer door de pech die we dat jaar hadden. Dat had niets te maken met het team om me heen. Bij McLaren zijn veel dingen waar ik enorm van hou. Ze voldoen aan alle voorwaarden. Als ik een vraag stel en ze weten niet direct het antwoord, volgt er altijd een belletje of een email. Ze doen er alles aan om die laatste procenten eruit te halen. En ze staan overal voor open. Ze hebben al lange tijd geen titel gewonnen maar ze proberen continu beter te worden, te evolueren, bij de tijd te blijven. Die mindset creëert een prettige energie binnen het team. En dat is echt cool.”