Geen Mercedes-clausule in nieuw F1-contract Ocon

Ondanks dat nieuwe contract, liet Esteban Ocon weten dat hij wel banden blijft houden met Mercedes. De Duitse renstal fungeert als zijn management, maar dat staat hem niet in de weg de komende jaren volledig in dienst te staan van Alpine. De Fransman heeft lang deel uitgemaakt van het juniorprogramma van Mercedes, en hij was zelfs in de race voor een zitje bij het fabrieksteam in 2020. Nu heeft hij dus bijgetekend voor Alpine en volgens teambaas Laurent Rossi is er geen sprake van een Mercedes-clausule.

“Mercedes is zijn management, meer niet,” vertelt Rossi. “Er is geen clausule voor Mercedes, hij blijft bij ons voor de komende drie jaar.” Ocon maakt in het eerste deel van het huidige seizoen behoorlijke indruk. In vier van de vijf races waarin hij de finish haalde scoorde hij punten. Die prestaties hebben een rol gespeeld in het besluit om de onderhandelingen al voor de zomer te openen. Volgens Rossi lijkt de aanpak van Ocon enigszins op die van viervoudig wereldkampioen en teamadviseur Alain Prost. “Hij is een goede finetuner en erg goed in het maximale uit de auto halen. Ook is hij een goede teamgenoot. En dan bedoel ik niet alleen ten opzichte van de andere coureur, maar voor het hele team. Hij ligt goed bij iedereen.”

Rossi legt uit dat er bij de verlenging van drie jaar rekening gehouden is met de nieuwe regels die volgend jaar ingaan. Het zou onwenselijk zijn als een coureur vroeg weggaat. “Het is een periode van drie jaar die volgend jaar begint. We hebben een redelijk langetermijnvisie bij Alpine. We willen hier nog lang zijn, dus we wilden deze eerste stap zetten. Die eerste stap is drie jaar. We weten dat Esteban goed is. Ik wil dus niet binnen twee jaar naar een andere coureur hoeven zoeken. Dus het is goed voor ons en goed voor hem. Het was een no-brainer voor mij. Het is onderdeel van een lange weg en Esteban past daar goed in.”