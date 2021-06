Esteban Ocon werd in 2015 toegevoegd aan het juniorteam van Mercedes. Zijn plek in dat programma zorgde ervoor dat de Fransman halverwege 2016 kon instappen bij Manor, waar hij Rio Haryanto verving. Vervolgens werd hij twee jaar gestald bij Force India, waar zijn eerste periode in de F1 eind 2018 ten einde kwam. Het door Lawrence Stroll overgenomen team had geen plek meer voor Ocon, die 2019 noodgedwongen doorbracht als reserve van Mercedes. In 2020 begon de nu 24-jarige coureur aan zijn dienstverband bij Alpine, dat destijds nog Renault heette. Bij die renstal tekende hij woensdag een nieuw contract dat hem tot en met 2024 aan het team verbindt.

Anno 2021 wordt Ocon nog altijd gemanaged door Mercedes, maar onderdeel van het opleidingsprogramma is hij sinds zijn overstap naar Alpine niet meer. Toch blijft de link met de Duitse autofabrikant bestaan in het nieuwe contract dat Ocon bij de Franse formatie ondertekende. “Ik ben de komende drie jaar volledig coureur voor Alpine - zo sta ik er nu in. Natuurlijk zijn er nog connecties met Mercedes, maar ik werk 100 procent voor Alpine”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com over zijn link met Mercedes. “Er speelt dus niets met het Mercedes Grand Prix-team en er zal ook geen interactie zijn.”

Langstlopende deal uit racecarrière

De verwachting is dat er in 2022 een gewijzigd rijderspaar aan de start staat voor Mercedes. Het is nu duidelijk dat Ocon niet plaatsneemt in een van de Mercedessen, maar hij wilde op Paul Ricard niet kwijt of er gesproken is met de kampioensformatie. “Daar hoef ik niet echt op te reageren. Wat ik weet is dat ik me hier heel goed voel - en dat ik nog drie jaar bij Alpine blijf”, aldus Ocon. “Dat is alles waar ik me om bekommer en dat is alles waar ik me in de toekomst op moet richten. Ik denk dat het een geweldig besluit is voor mij en mijn carrière. Het is een enorme stap voorwaarts en de langste deal die ik in mijn hele autosportcarrière heb gehad. Dit is een geweldige positie om in te zitten, zeker na waar ik enkele jaren geleden stond. Ik ben dus heel tevreden.”

Voor Ocon is er een last van zijn schouders gevallen nu hij in een vroeg stadium zekerheid heeft over zijn toekomst. Dat stelt hem in staat om de rest van dit jaar uitsluitend bezig te zijn met zijn verrichtingen op het asfalt. Wel durft hij met een schuin oog alvast vooruit te kijken naar 2022, het jaar van de grote reglementswijzigingen. “Ik voel me goed in het team en ik voel me goed geïntegreerd”, aldus Ocon. “De sfeer is fantastisch en we werken heel prettig samen. We hebben volgend jaar met de nieuwe reglementen zeker een geweldige kans om mooie dingen te laten zien, dus dit is absoluut de perfecte plaats voor mij om te blijven.”

F1-update: Meer over de contractverlenging van Ocon