Ocon tekent nieuw driejarig F1-contract bij Alpine

Nadat hij bij Racing Point aan de kant werd gezet vanwege de overname van dit team, keerde Ocon in 2020 terug in de Formule 1. Hij deed dat bij Renault, het team dat dit jaar omgedoopt is tot Alpine. Zijn aflopende contract aan het eind van dit jaar is met maar liefst drie jaar verlengd. Hij ligt daardoor tot het eind van 2024 vast bij de Franse formatie. Alpine heeft daardoor de rijdersbezetting voor 2022 helemaal rond. Eerder tekende Fernando Alonso een contract dat hem tot eind 2022 aan de renstal verbindt.

“Ik ben blij om ook na dit jaar door te gaan met dit team. Het is een fantastisch gevoel om mijn toekomst bij Alpine te hebben veiliggesteld”, aldus Ocon. "We hebben sinds mijn komst samen goede progressie geboekt en ik wil dat doortrekken. Er liggen grote uitdagingen in het verschiet, met name aangaande de nieuwe reglementen in 2022. Ik weet zeker dat we onze doelen kunnen behalen door hard te werken. Ik denk nog vaak terug aan het podium in de Grand Prix van Sakhir afgelopen jaar. Dat motiveert me om nog meer van dergelijke bijzondere herinneringen te creëren. Ik kijk ontzettend uit naar het volgende hoofdstuk maar voor nu focussen we ons volledig op het huidige seizoen."

De 24-jarige Ocon debuteerde in 2012 in de autosport. Na twee seizoenen in de Formule Renault 2.0 volgde in 2014 een heel seizoen in het Europees Formule 3. Daarin legde hij beslag op de titel, voor onder andere Max Verstappen. Na een GP3-titel in 2015 en een half seizoen in de DTM volgde halverwege 2016 zijn Formule 1-debuut. Ocon mocht instappen bij Manor, waar hij tot het eind van het seizoen zou blijven. Daarna volgde de overstap naar Racing Point, waar hij twee seizoenen de teamgenoot van Sergio Perez was. Eind 2018 werd hij vervangen door Lance Stroll, waarna Ocon via een jaar langs de zijlijn een kans kreeg bij Renault. Die renstal, die nu als Alpine door het leven gaat, heeft hij gezien het nieuwe contract inmiddels volledig overtuigd van zijn kwaliteiten.

Alpine CEO Laurent Rossi is zeer tevreden met het behouden van Ocon. "We zijn trots dat we Esteban behouden als onderdeel van de Alpine-familie. Sinds zijn terugkeer bij het team in 2020 is Estebans vertrouwen en statuur gegroeid. Hij levert consistent goede resultaten en helpt het team om de auto te ontwikkelen", zei Rossi. Hij ziet voor Ocon ook buiten het F1-programma een mooie rol weggelegd. "We hebben het volste vertrouwen dat Esteban het team en het merk naar het volgende niveau kan drijven en de doelstellingen voor lange termijn kan bereiken. Esteban is ook buiten de F1 van waarde voor ons, want hij is zeer betrokken bij het wereldwijde project van Alpine. Dankzij zijn persoonlijkheid en waarden is Esteban de perfecte ambassadeur van Alpine."