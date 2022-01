Drievoudig kampioen Rast keert na jaar afwezigheid terug in DTM

René Rast is de meest succesvolle coureur uit de recente DTM-geschiedenis. Achter 'Mister DTM' Bernd Schneider bezet hij samen met Klaus Ludwig zelfs de tweede stek op de eeuwige ranglijst. De inmiddels 35-jarige Duitser werkte in 2017 pas zijn eerste DTM-seizoen af, maar ging wel meteen met de titel aan de haal. Na een tweede plek in 2018 volgden er nieuwe titels in 2019 en 2020, waarmee Rast in één klap de meeste succesvolle Audi-coureur ooit in de DTM werd.

Toen de van oorsprong Duitse merkenklasse de fraaie maar dure Class One-bolides inruilde voor het goedkopere GT-concept bleek Rast de grote afwezige. Hij moest de eer van Audi in de Formule E verdedigen en de coronapandemie maakte het lastig om beide kampioenschappen te combineren, hetgeen Robin Frijns ook de das heeft omgedaan. Nadat het merk met de vier ringen is vertrokken uit de Formule E is de weg voor Rast weer vrij om terug te keren in de vertrouwde DTM.

Het gebeurt dit jaar bij ABT Sportsline, vorig seizoen nog het meest succesvolle klantenteam met de Audi R8. "Ik ben buitengewoon blij dat ik na een jaartje afwezigheid kan terugkeren in de DTM. Audi wilde dat ik me vorig jaar volledig op de Formule E zou concentreren, maar ik ben ook bij een paar DTM-races aanwezig geweest en hield echt van wat ik daar zag." De keuze voor Abt - het team dat ook de honneurs waarnam in de Formule E - was dan ook snel gemaakt. "Ik houd bijna dezelfde crew als in de Formule E. Mijn engineer blijft gelijk en veel van mijn monteurs blijven ook bij het team. We zijn erg goed op elkaar ingespeeld en dat maakt het logisch om op deze voet door te gaan."

Bij het DTM-team van ABT stapt Rast in naast Kelvin van der Linde, die vorig jaar een dubieuze rol speelde in de DTM-finale, door kampioenschapsleider Liam Lawson onbeholpen uit de wedstrijd te rammen. Van der Linde moest vorig jaar de kar nog trekken bij ABT, maar met Rast heeft die formatie een nieuwe vaandeldrager: "Wij hebben René al in een vroeg stadium benaderd voor de DTM. Als tegenstander in de DTM [Rast reed voor Team Rosberg] wisten we al hoe ongelooflijk sterk hij was en in de Formule E hebben we hem nog beter leren kennen", is teambaas Thomas Biermaier lovend.

Naast dat de rentree van Rast goed nieuws is voor ABT Audi, is het ook belangrijk voor de uitstraling van het kampioenschap. "Wij zijn inderdaad bijzonder blij dat René na een break van een jaar weer terug is. Hij is de meest succesvolle coureur van het huidige veld en zijn terugkeer is absoluut van meerwaarde voor onze klasse", laat DTM-organisator ITR weten. Rast zal net als zijn collega's overigens niet meer te bewonderen zijn in Nederland. De organisatie in Assen en ITR konden het niet eens worden over een nieuwe deal, waardoor de DTM in 2022 geen bezoek brengt aan het snelle TT Circuit in de Drentse hoofdstad.