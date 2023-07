Van der Linde en Rast bezorgen Schubert Motorsport 1-2 op Norisring, Vermeulen P21

Vanwege de korte omloop in Neurenberg, dat slechts 2,17 kilometer telt, werd in de kwalificatie gewerkt met twee groepen. In Groep B was Sheldon van der Linde in zijn BMW M4 GT3 de snelste van de kwalificatie met een rondetijd van 48.775 op de Norisring, gevolgd door Thomas Preining in zijn Manthey EMA Porsche en Ayhancan Güven in de Team75 Motorsport Porsche.

Na twee opwarmronden - ook vanwege de korte omloop - schoot het veld van 27 coureurs richting de beruchte bocht 1, de Grundig Kehre, een haarspeldbocht waar het in voorgaande edities vaak fout is gegaan. Het was ook nu weer duwen en trekken en het ging dan ook fout tussen Ricardo Feller, de winnaar van race 2 op Zandvoort, en Laurin Heinrich. Er was contact en een lekke band voor Heinrich, die zo hard terugviel tot de laatste plaats. Preining had van de tweede plaats een dramatische start. Hij moest al snel Güven aan zich voorbij laten gaan en na een fout in de laatste bocht zakte hij terug tot de achtste plek, achter Jusuf Owega. Laatstgenoemde kreeg net als Mirko Bortolotti een penalty lap - een stuk op het circuit op de pit-limiter rijden - omdat zij bij de rollende start niet goed gepositioneerd stonden.

De openingsfase van de race verliep wat hectisch, maar net toen de rust begon terug te keren kwam na elf minuten de safety car de baan op. Luca Engstler zette zijn Audi naast de baan nadat hij een tik had gekregen van David Schumacher in de Mercedes, na een te enthousiaste actie in de Grundig Kehre. De safety car was van korte duur en Sheldon van der Linde wist opnieuw zijn leiding te behouden. René Rast maakte het zichzelf op de derde plaats lastig door niet scherp te zijn en hij kreeg meteen bezoek van Kelvin van der Linde. Rast maakte zijn BMW echter breed en hield de Zuid-Afrikaan achter zich. In het middenveld ging het fout tussen Owega en Bortolotti in bocht 1, waarbij Owega fout zat en drie keer een penalty lap kreeg. Het zorgde voor wat chaos, maar echte incidenten bleven uit.

Toch kwam opnieuw de safety car de baan op vanwege onderdelen op de baan als gevolg van de gevechten aldaar. Dat leidde er ook toe dat de pit window van twintig minuten werd uitgesteld, aangezien de safety car net voor veertig minuten te gaan in actie moest komen. Dat leek tot wat verwarring bij de teams te zorgen, aangezien Luca Stolz een pitstop had gemaakt terwijl de pit window nog niet geopend was: hij was 0,6 seconde te vroeg binnengekomen en moest dus opnieuw een pitstop maken.

Lachen en huilen bij de Van der Lindes

Met iets meer dan een halfuur te gaan kwamen Dennis Olsen en Tim Heinemann - die een penalty lap kreeg vanwege het negeren van blauwe vlaggen - binnen voor hun pitstops, waarmee de eerste echte pitstops voor de top-tien begonnen waren. Raceleider Sheldon van der Linde kwam met 25 minuten naar binnen en kende een uitstekende pitstop, maar moest toch moeite doen om Güven na zijn pitstop voorbij te streven. Voor de Turk was het geen geweldig moment in de race, aangezien hij terugzakte tot achter Olsen en Lucas Auer, op de virtuele zesde plaats. Rast stond onder druk van Kelvin van der Linde en

Voor Preining, die van P2 begon, werd het een middag om te vergeten, aangezien linksvoor het wiel bij zijn pitstop losschoot en hij veel tijd verloor. Ook voor Heinemann was het geen lekkere middag, aangezien hij eerst een tik kreeg van Heinrich en vervolgens Franck Perera, waardoor de diffuser los kwam te zitten en hij vanaf de elfde plek verplicht een pitstop moest maken aangezien deze gevaarlijk loshing. Hij kreeg van zijn team de opdracht om op de boordradio niks meer te zeggen, totdat hij uitgestapt was.

De top-drie leek met iets meer dan vijf minuten te gaan zo goed als zeker, totdat plots de Audi van Kelvin van der Linde plots hard terugviel vanwege problemen met de auto. Hij moest zijn auto in de pitbox parkeren en liet met een duidelijke krachtterm blijken dat hij daarvan baalde. De broer van raceleider Sheldon van der Linde stond zo zijn derde plaats af aan Olsen. Na zestig minuten racen op de Norisring bekroonde Sheldon van der Linde zijn eerste pole-position op dit stratencircuit met de zege, gevolgd door Rast om er een Schubert Motorsport 1-2 van te maken. Olsen mocht als derde man mee naar het podium, Auer, Güven, Bortolotti, Maro Engel, Feller, Marco Wittmann en Heinrich completeerden de top-tien.

Vermeulen moet van ver komen

Voor het Zwitserse Emil Frey Racing, dat als enige team met Ferrari 296 GT3's deelneemt aan de DTM, zou het een zware middag worden. Thierry Vermeulen kwam tot de drieëntwintigste startplek terwijl teamgenoot Jack Aitken achter hem vanaf P25 begon in het veld dat 27 coureurs telt. Aitken kende een prima openingsfase en sprong naar P21 terwijl Vermeulen dankzij het wegvallen van Christian Engelhart opschoof naar P22. Aitken en Vermeulen reden een tijd door waardoor ze naar de veertiende en zestiende plaats opklommen. Na hun pitstops vielen ze echter weer terug tot de achterhoede, waar duidelijk werd dat zij enkele tienden van een seconde per ronde tekortkwamen om competitief mee te strijden. Zodoende zaten er geen punten in voor de Ferrari-rijders: Aitken werd als P18 afgevlagd, Vermeulen kwam als P21 over de streep. De Nederlander, zoon van Max Verstappens manager Raymond, vroeg in de slotfase van de race op de boordradio nog af of ze niet beter de auto naar binnen konden halen om uit te vallen, aangezien hij op een ronde achterstand reed.

Uitslag race 1 DTM Norisring