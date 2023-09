De zondagse DTM-race op de Red Bull Ring was er één waar nog lang over nagepraat gaat worden. Bij de start werd Kelvin van der Linde - die gisteren nog de race won - de rondte ingetikt en moest een inhaalrace starten. Niet alleen de Zuid-Afrikaan kwam in de problemen, want ook kampioenschapsleider Mirko Bortolotti raakte betrokken bij een incident. De Italiaanse Lamborghini-rijder werd van achteren aangetikt door Porsche-coureur Marvin Dietz, waardoor de bumper de achterband aan gort scheurde. Het leek in eerste instantie een klein tikje, maar het had dus grote gevolgen. Vanaf de achterste positie moest man uit Trente een inhaalrace inzetten om de schade in de strijd om het kampioenschap te beperken. Nederlander Thierry Vermeulen kon profiteren van de rommelige openingsfase en klom vanaf plek twaalf naar de negende positie. Ook polesitter René Rast kon uit de mêlee blijven en sloeg direct een klein gaatje.

Na een chaotische openingsfase kwam de race in een rustiger vaarwater. Rast kon het gaatje op collega-BMW-rijder Sheldon van der Linde op een kleine seconde houden, zonder dat het echt gevaarlijk werd. Wel kwamen na het eerste kwartier de poncho's uit de tas van de fans, want er begonnen wat druppels te vallen. De timing kon echter niet slechter, de pitwindow was nog niet open, dus een pitstop zou nog niet meetellen voor de verplichte stop. Echt doorzetten wilde de regen echter niet, dus de coureurs kwamen goed weg. Toen de pitwindow eenmaal open was, begon het wat harder te regenen. Toch was er weinig animo voor de regenband, want het asfalt kon niet nat genoeg worden. Met nog zes minuten op de pitklok kwam ook Vermeulen binnen voor een vers setje Pirelli's en koos ook voor de slicks.

Na de pitstops was duidelijk dat een punt scoren voor Bortolotti een kansloze missie zou worden. De Italiaanse rijder lag nog altijd achteraan en het gat naar de punten was gigantisch. Thomas Preining kon in zijn Porsche volop profiteren en pakte met een derde plek de leiding in het kampioenschap. Rast bleef de hele race onbedreigd aan de leiding en zag zelfs het gat naar Van der Linde groeien naar bijna drie seconden. Vermeulen had een kort gevecht met zijn collega Ferrari-rijder Jack Aitken voor de achtste plek, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind en moest zich tevredenstellen met P9.

Uitslag DTM Red Bull Ring - Race 2