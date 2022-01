Abt Audi completeert DTM line-up met ADAC GT Masters-kampioen

Het jonge talent Ricardo Feller maakt aankomend seizoen de overstap naar de DTM, waar hij de beschikking krijgt over een Audi R8 LMS GT3 van topteam Abt Sportsline. Hij gaat een team vormen met drievoudig DTM-kampioen Rene Rast en Kelvin van der Linde. De Zwitser heeft de afgelopen jaren heel wat ervaring opgedaan in de GT3’s. Al vanaf zijn zestiende reed hij in de ADAC GT Masters. Samen met Audi-fabriekscoureur Christopher Mies pakte hij afgelopen jaar in de Audi R8 LMS van Land Motorsport de titel in de GT Masters. Feller kwam afgelopen jaar ook in actie in de GT World Challenge Europe. Met de Lamborghini Huracan GT3 Evo van Emil Frey Racing pakte hij met teamgenoot Alex Fontana de titel in de Sprint Cup Silver-klasse.

De 21-jarige rijder werd na zijn succes begeerd door Mercedes en nam zelfs deel aan de AMG Young Driver-test in november, maar hij blijft toch Audi trouw. “Vanaf het begin was het mijn droom om in de DTM te racen”, zei Feller. “Ik heb geprobeerd die droom te realiseren en heb altijd die intentie kenbaar gemaakt. Het is gaaf dat deze droom nu werkelijkheid wordt bij Abt Sportsline. Ik ben me ervan bewust dat 2022 een pittig jaar wordt. De competitie in de DTM is waarschijnlijk nog heviger dan vorig jaar. Ik wil me met de besten meten, en die racen momenteel in de DTM.”

Ricardo Feller, Team ABT Sportsline Foto: Abt Sportsline