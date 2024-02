BMW roept DTM-organisatie op om starttijd Zandvoort aan te passen

De DTM houdt dit jaar vast aan het schema zoals in 2023, waardoor de kwalificatie op zaterdag- en zondagochtend plaatsvindt, gevolgd door de racestart om 13.30 uur. Voor het weekend op Zandvoort wil BMW echter dat de starttijd van de race op zondag aangepast wordt. Reden daarvoor is de Le Mans-test die op dezelfde dag plaatsvindt. "Er zijn verzoeken geweest van sommige fabrikanten om ons schema voor de race op Zandvoort te wijzigen, omdat die in hetzelfde weekend plaatsvindt als de Le Mans-test", onthult Head of Motorsport van ADAC, Thomas Voss, in gesprek met Motorsport.com.

Dat BMW deze verplaatst wil hebben, is ook logisch als gekeken wordt naar de rijdersbezetting van het WEC-team. De officiële Le Mans-test vindt plaats op 9 juni, zes dagen voor de start van de 24 uur van Le Mans. Het biedt de teams en coureurs een uitgelegen kans om weer bekend te geraken met het Circuit de la Sarthe en dus is het cruciaal om aanwezig te zijn. Dat zou een behoorlijke uitdaging kunnen worden voor René Rast, Sheldon van der Linde en Marco Wittmann, die volgens de laatste geruchten BMW weer zullen vertegenwoordigen in het Duitse GT3-kampioenschap. Zij staan ook op de lijst van het Hypercar-team: Rast en Van der Linde rijden samen met Robin Frijns terwijl Wittmann de BMW V8 Hybrid deelt met Dries Vanthoor en Raffaele Marciello.

Probleem daarbij is dat coureurs moeten deelnemen aan die Le Mans-test, al geldt er wel een uitzondering op die regel voor zogenaamde Platinum-coureurs. Rast, Van der Linde en Wittmann vallen allen onder die categorie en kunnen de ACO, de organisator van de 24 uur van Le Mans, om uitzondering vragen. Dan zouden zij de verplichte minimale vijf ronden niet op die testdag, maar op de woensdag - bij de vrije trainingen - kunnen rijden. Voorwaarde voor zo'n uitzondering is volgens het WEC-reglement wel dat de coureurs niet aan de test kunnen deelnemen omdat zij al bij een 'andere belangrijke wedstrijd' aanwezig zijn. De DTM-race op Zandvoort zou in die zin dus het argument kunnen zijn van de drie BMW-rijders. Wel vraagt de ACO dan een vergoeding voor die vrijstelling.

Veel factoren

BMW heeft echter liever alle coureurs op de baan voor die Le Mans-test, aangezien er verder geen echte testmogelijkheden zijn. Er zijn bovendien mogelijkheden om coureurs snel over te vliegen naar Le Mans door de ligging van het speciale vliegveld naast het circuit. De DTM-race op Zandvoort valt dan echter ongemakkelijk voor de BMW-rijders, aangezien deze om 13.30 uur begint en de Le Mans-test juist in de ochtend en aan het einde van de middag plaatsvindt. Voor BMW zou het dus ideaal zijn als de race vervroegd wordt naar lunchtijd of - een ingewikkeldere optie - de avond. Dat laatste lijkt onmogelijk, aangezien er langs het circuit in de duinen geen lichtmasten staan. In de zomer is het echter wel langer licht waardoor dat geen probleem zou moeten zijn, al gelden er wel geluidsnormen waar het circuit aan dient te voldoen.

Voor de ADAC, de eigenaar van de DTM, zou er een geldige reden moeten zijn om af te wijken van de gebruikelijke starttijden. De Le Mans-test, die ook van invloed zal zijn op onder meer Lamborghini-coureur Mirko Bortolotti en Audi-coureur Kelvin van der Linde, zou wellicht onder die categorie kunnen vallen, al kan de DTM ook beredeneren dat die test door de uitzondering voor Platinum-coureurs gemist kan worden. Ook moet er dan nog rekening gehouden worden met ProSieben, de tv-partner van de DTM. Een wijziging van de starttijd op zondag 9 juni wordt dus op dit moment onwaarschijnlijk geacht.