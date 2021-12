De grootste blunders van het raceseizoen 2021

Valtteri Bottas, Formule 1 Grand Prix van Hongarije

Het GP-weekend op de Hungaroring begon zo goed voor Mercedes. Het merk met de ster pakte een knappe 1-2 in de kwalificatie. Een bui regen voor de start maakte het allemaal wat spannender. Valtteri Bottas vertrok als tweede, maar kwam slecht weg bij de initiële start en werd direct door een aantal concurrenten ingehaald. In een poging het verloren terrein goed te maken vergaloppeerde de ervaren Fin zich in de eerste bocht. Een inschattingsfout van jewelste, waarna hij tegen de achterkant van Lando Norris botste. Dat veroorzaakte vervolgens een ware carambolage, met onder meer beide Red Bulls als slachtoffer.

Sergio Perez, Formule 1 Grand Prix van België

In de autosport is het heel gebruikelijk dat de coureurs een verkenningsrondje rijden op weg naar de grid. De Formule 1-coureurs kiezen er soms voor om er meerdere te rijden, om even te voelen hoe de auto ervoor staat en hoe de baanomstandigheden zijn. Wanneer de omstandigheden listig zijn, ligt het gevaar op de loer. Dat ontdekte Sergio Perez op Spa-Francorchamps. De Mexicaan mocht als zevende plaatsnemen op de grid, maar crashte in zijn verkenningsronde bij het uitkomen van Les Combes. Crashen voordat de race gestart is, dat staat nooit lekker op je cv…

Lewis Hamilton, Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan

Max Verstappen leek in de straten van Baku op weg naar een klinkende overwinning, totdat enkele ronden voor het einde zijn linker achterband klapte. Een DNF was het gevolg. Door de vele onderdelen op de racelijn koos wedstrijdleider Michael Masi voor een rode vlag. Na de neutralisatie volgde een staande herstart voor een sprintrace van twee ronden. Lewis Hamilton stond naast polesitter Sergio Perez en had dé kans om flink wat punten in te lopen op zijn reeds uitgevallen titelrivaal. Een mispeer met de zogenaamde ‘magic button’, waarbij de rembalans volledig naar voren wordt verlegd, verknalde alles. In plaats van een zekere tweede plaats - of gezien zijn betere initiële start mogelijk zelfs een zege - schoot Hamilton in de eerste bocht rechtdoor en eindigde puntloos. Pijnlijk.

Antonio Giovinazzi, Formule 1 Grand Prix van Spanje

Na de uitvalbeurt van Yuki Tsunoda greep Alfa Romeo de safety car-periode aan om Antonio Giovinazzi binnen te roepen voor een vers setje rubber. De Italiaan hoopte op een ‘gratis’ pitstop, maar het eindigde in een nachtmerrie. Op het laatste moment ontdekte een van de monteurs dat een van de nieuwe banden leeg was. Ongekend in de Formule 1, en een van de langste pitstops van het jaar - al maakte Mercedes het in Monaco nog bonter met Bottas.

Enea Bastianini, MotoGP Grand Prix van Italië

Het is niet ongebruikelijk dat een rijder in de MotoGP ten val komt. Ze zoeken immers de grenzen op en een foutje wordt vaak genadeloos afgestraft. Wat minder gebruikelijk is, is een valpartij in de formatieronde. Dat overkwam de niet al te scherp oplettende Enea Bastianini. De Italiaan was te druk bezig om zijn banden en remmen op temperatuur te brengen en lette in de opwarmronde niet op wat er voor hem gebeurde. Op het laatste moment zag hij Johann Zarco voor zich langzaam rijden. De Avintia-rijder kneep in de remmen, maar het was te laat. Een uitermate knullige aanrijding bleek onvermijdelijk.

Enea Bastianini valt op weg naar de grid

Alex Rins, MotoGP Grand Prix van Catalonië

Het seizoen 2021 van Alex Rins werd gekenmerkt door crashes. De meest opmerkelijke valpartij vond plaats in Barcelona, en zelfs al voordat het weekend begonnen was. De Suzuki-rijder deed de track walk op zijn fiets en moest naar eigen zeggen “een belangrijk bericht” versturen op zijn telefoon. Dat deed hij al fietsend, waardoor hij een busje over het hoofd zag. De Spanjaard verloor de controle en smakte tegen het Spaanse asfalt. Een ongelukkig moment, waarbij hij zijn onderarm brak en de rest van het weekend vanaf de zijlijn moest toekijken.

Fabio Quartararo, MotoGP Grand Prix van Frankrijk

Fabio Quartararo beleefde een uitstekend seizoen, waarin hij als eerste Fransman werd gekroond tot MotoGP-kampioen. Toch verging het de talentvolle rijder niet altijd even voorspoedig. Neem zijn thuisrace op Le Mans. Quartararo knokte om de zege, maar toen maakte een regenbui het een stuk uitdagender. De rijders kwamen de pits in voor een wissel van machine. De Fransman stopte echter bij de verkeerde pitbox - die van Enea Bastianini - om luttele seconden later ook bij zijn eigen team op de verkeerde plek - die was gereserveerd voor teamgenoot Maverick Viñales - te stoppen! Buiten het feit dat hem dit waardevolle seconden kostte, kreeg hij ook een long-lap penalty. De winst kon hij daardoor op zijn buik schrijven. Een paar maanden later deed hij precies hetzelfde op de Red Bull Ring, waar hij ook stopte bij de box van Viñales.

Francesco Bagnaia, MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna

Met zeges in Aragon en Misano verkleinde Pecco Bagnaia zijn achterstand op WK-leider Fabio Quartararo. De Italiaan had ook in de tweede race op Misano de touwtjes stevig in handen. Bagnaia leidde de race terwijl rivaal Quartararo moeite had om na een slechte kwalificatie naar voren te komen. Juist op het moment dat de zege binnen leek, crashte de Ducati-rijder. Het gevolg van een foutieve bandenkeuze, zo oordeelde zijn mentor Valentino Rossi na afloop. Uiteindelijk eindigde Bagnaia het seizoen op 26 punten achterstand. De wereld had er heel anders uit kunnen zien als de Italiaan op eigen bodem 25 punten had gepakt.

Formule E-race Valencia

Vanwege de coronapandemie moesten diverse Formule E-evenementen noodgedwongen geschrapt worden. De organisatie moest halsoverkop naar alternatieven zoeken om alsnog een fatsoenlijke kalender neer te zetten. Het circuit van Valencia stelde haar faciliteiten beschikbaar. Het permanente racecircuit was echter niet geschikt voor de Formule E-wagens, die heftige remzones nodig hebben om de batterijen op te kunnen laden. Het ging eerst al fout toen de wedstrijdleiding na een neutralisatie de hoeveelheid beschikbare energie te ver verlaagde. Daarna maakte raceleider Antonio Felix da Costa bij de herstart de fout door de lijn een paar seconden te vroeg te overschrijden. Daardoor moest het veld niet één maar nog twee ronden afleggen. Velen van hen hadden niet meer voldoende energie beschikbaar, en de ene na de andere rijder viel stil. Een totale chaos, met uiteindelijk slechts negen geklasseerde coureurs. Nyck de Vries had de zaakjes wel goed op orde en pakte de winst.

Elfyn Evans, WRC Rally van Kroatië

Voor de Power Stage in de Rally van Kroatië had Elfyn Evans bijna vier seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger Sebastien Ogier. De Toyota-rijder moest de laatste veertien kilometer zonder problemen afleggen om de winst op zijn naam te schrijven en weer volop mee te doen in de titelstrijd. Evans had bij het laatste meetpunt van de proef alles onder controle. De Brit ging echter in de allerlaatste bocht in de fout. Een paar kostbare seconden gingen verloren, waardoor Ogier de eindzege pakte met zes tienden voorsprong.

Carlos Sainz, Dakar Rally

Zelfs een rallylegende als Carlos Sainz maakt fouten, soms zelfs hele stomme. De Spanjaard ging in januari 2021 op jacht naar een nieuwe eindzege in de Dakar Rally. De kansen op de eindoverwinning van de Matador gingen in rook op door een simpele navigatiefout. De wind had de sporen van de motoren, die voor de auto’s waren gestart, weggevaagd. Sainz en co-piloot Lucas Cruz verdwaalden in de woestenij. Met meer dan een half uur achterstand kwam het tweetal uiteindelijk binnen. De verloren tijd werd nimmer goed gemaakt.

David Vidales en Dino Beganovic, FREC Monza

Het Formula Regional Europe-seizoen werd gedomineerd door Gregoire Saucy, die slechts wat kruimels over liet voor de concurrentie. De Prema-teamgenoten David Vidales en Dino Beganovic wilden tijdens de finale in Monza hun seizoen nog wat glans geven met de overwinning. Het tweetal knokte stevig voor de leiding en deed er alles aan om de rivaal te slim af te zijn. Op volle snelheid kwamen ze aan bij de tweede chicane, maar geen van beiden wilde inschikken. De twee staken de baan af en gaven op de uitloopstrook nog extra gas. Daarbij vergaten ze echter de ‘broodjes’. Vidales vloog de lucht in, had geen controle meer over zijn wagen en tikte Beganovic aan. In plaats van een klinkende 1-2 eindigde het seizoen in tranen.

Gabriel Rodrigo, Moto3 Grand Prix van Oostenrijk

Het jonge talent Gabriel Rodrigo zal met weinig goede herinneringen terugdenken aan de Grand Prix van Oostenrijk. De Gresini-rijder maakte zich in de derde training niet erg populair door Ryusei Yamanaka van de baan te rijden. Dat kwam hem op een pitlane-start te staan, maar hij mocht - om welke reden dan ook - nog wel deelnemen aan de kwalificatie. Een slechte beslissing! In Q2 was de Argentijn opnieuw betrokken bij een incident, waardoor Tatsuki Suzuki - op dat moment de snelste man - crashte.

Darryn Binder, Moto3 Grand Prix van de Algarve

Met een voorsprong van 21 punten op zijn eerste achtervolger Dennis Foggia, begon Pedro Acosta aan de laatste twee races van het Moto3-kampioenschap. De titel was binnen bereik, maar dat was buiten Darryn Binder gerekend. In Portugal had Acosta zijn eerste matchpoint, maar Foggia begon als leider aan de laatste ronde. Binder, geen kanshebber voor de titel, miste vervolgens zijn rempunt volledig en reed Foggia uit de race. De titel was voor diens voornaamste rivaal.

Kelvin van der Linde, DTM Norisring

Red Bull-talent Liam Lawson begon als belangrijkste titelkandidaat aan het slotweekend op de Norisring. Met veertien punten voorsprong op Kelvin van der Linde had hij de beste papieren. Er stonden twee races op het programma, en tweemaal ging Van der Linde grandioos in de fout. Na de start van de eerste race dook hij met een wanhopige actie aan de binnenkant van Lawson, met de nodige chaos en schade tot gevolg. Beide rijders konden hun weg echter vervolgen. De volgende dag herhaalde de geschiedenis zich. Wederom kwam het tot een aanrijding, waarbij Lawson direct uitgeschakeld werd. Aan het einde van het liedje ging Maximilian Götz - met de nodige controversiële teamorders - er als lachende derde met de titel vandoor.