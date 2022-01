Sainz pakt historische etappezege met Audi, Al-Attiyah op rozen

Audi debuteert dit jaar als fabrieksteam in de Dakar Rally met drie exemplaren van de zogenaamde RS Q e-tron. Deze bolide is op elke as voorzien van een uit de Formule E-afkomstige 250 kW sterke elektromotor, waarvan de accu’s onderweg worden opgeladen door een soort KERS-systeem en een 2.0-liter viercilinder turbomotor. Deze auto, door Audi zelf bestempeld als haar ‘meest complexe raceauto ooit’, moet de allereerste elektrisch aangedreven auto worden die de legendarische woestijnrally gaat winnen. Om die ambitie waar te maken lijkt Audi minimaal nog een jaartje te moeten wachten, nadat alle drie de coureurs van het team zondag in de eerste etappe al uren tijdverlies aan hun broek kregen.

Door de opgelopen achterstand in het algemeen klassement zijn de drie coureurs van Audi vooral aangewezen op het behalen van dagsuccessen. In die missie wist Carlos Sainz dinsdag glansrijk te slagen door de ingekorte klassementsproef rondom Al Qaysumah als snelste af te leggen. De Spanjaard begon als derde aan de klassementsproef van 255 kilometer, maar ging onderweg voorbij aan klassementsleider Nasser Al-Attiyah en de BRX Hunter van Sébastien Loeb, die maandag de tweede etappe had gewonnen. Sainz en navigator Lucas Cruz hadden 2 uur, 26 minuten en 51 seconden nodig voor de special, wat aan het einde goed genoeg bleek voor de veertigste etappezege van 'El Matador' in de Dakar Rally.

Toyota-fabrieksrijder Henk Lategan noteerde in het eerste deel van de etappe de snelste doorkomsttijden, maar de Zuid-Afrikaan liet in de slotfase net iets teveel tijd liggen waardoor hij aan de finish 38 seconden moest toegeven op de tijd van Sainz. Stéphane Peterhansel – die na de nodige technische problemen op zondag eveneens al kansloos is voor de eindzege – tikte op 1 minuut en 41 seconden als derde aan. Nani Roma kwam namens Prodrive als vierde aan de finish. Mattias Ekström zorgde er met een vijfde tijd voor dat alle drie de Audi’s de dag in de top-vijf eindigden.

Al-Attiyah eenzaam aan kop

Klassementsleider Nasser Al-Attiyah liet op ruim vijf minuten achterstand de achtste tijd noteren, maar de Toyota-rijder deed desondanks uitstekende zaken in het algemeen klassement. Voor de derde etappe was Sébastien Loeb namelijk de enige rijder die nog enigszins in de buurt stond van de Qatarees, maar de Fransman kende een teleurstellende etappe. De negenvoudig WRC-kampioen moest de etappe openen, liep onderweg twee lekke banden op en verloor veel tijd. Loeb verdedigde wel zijn tweede plek in het algemeen klassement, maar deed ruim een half uur langer over de etappe dan Carlos Sainz. Klassementsleider Al-Attiyah heeft daardoor na drie etappes al een comfortabele voorsprong van ruim 40 minuten in handen.

Problemen voor Ten Brinke

Bernhard ten Brinke leek lange tijd opnieuw onderweg naar een klassering bij de beste tien, totdat hij kort na een meetpunt op 168 kilometer in de proef stil kwam te staan. Na ruim een uur oponthoud kon de Zeddammer zijn weg weer vervolgen, maar inmiddels hadden tal van coureurs - waaronder de gebroeders Coronel - de Toyota Hilux al ingehaald. Tim en Tom Coronel waren daardoor de eerste Nederlanders aan de finish. De tweeling kende opnieuw een goede dag met de Century Buggy. Op minder dan een half uur van Sainz kwamen zij als 24ste aan de finish. Ten Brinke kwam op bijna twee uur achterstand aan de finish.

Uitslag auto's - Etappe 3

Pos. #. Coureur Merk Verschil 1 202 Carlos Sainz Audi 2u26m51s 2 225 Henk Lategan Toyota +38s 3 200 Stephane Peterhansel Audi +1m41s 4 204 Nani Roma Prodrive +2m41s 5 224 Mattias Ekström Audi +2m59s 6 205 Yazeed Al Rajhi Toyota +3m46s 7 207 Giniel de Villiers Toyota +4m10s 8 201 Nasser Al-Attiyah Toyota +5m10s 9 222 Lucio Alvarez Toyota +6m23s 10 221 Orlando Terranova Prodrive +8m11s - 24 247 Tim Coronel Century +25m41s 44 217 Bernhard ten Brinke Toyota +1u53m52s - 277 Maik Willems Toyota + - 292 Henri van Steenbergen Rally Raid UK +