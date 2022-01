Derde etappe Dakar Rally ingekort wegens hevige regenval

De etappe van dinsdag zou eigenlijk het tweede deel vormen van de marathonetappe, maar nadat het marathonbivak van Al Artawiyah volledig blank was komen te staan, besloot de organisatie de deelnemers maandagavond meteen door te sturen naar het bivak van Al Qaisumah. Daar brachten ook de serviceteams en de rest van de Dakar-karavaan de nacht door, waardoor de deelnemers er alsnog konden rekenen op de hulp van hun teams en dus niet – zoals het een marathonetappe betaamt – zelf hun voertuigen moesten prepareren voor de volgende etappe.

Het overslaan van het bivak van Al Artawiyah heeft ook gevolgen voor de klassementsproef van dinsdag. De start van deze proef is verplaatst naar het punt waar aanvankelijk het eerste checkpoint van de special zou liggen. De eerste 100 kilometer van de klassementsproef worden daarmee overgeslagen, waardoor een special van 255 kilometer overblijft.

“De derde etappe is ingekort nadat door hevige regenval een deel van de regio rond Al Artawiyah blank is komen te staan. De etappe zal daardoor iets korter worden dan aanvankelijk was gepland”, laat organisator ASO weten in een verklaring.

Imposante zandduinen

De deelnemers zullen eerst over de openbare weg 214 kilometer moeten afleggen om bij de nieuwe startlocatie te komen. Na een special van 255 kilometer wacht hen vervolgens weer een verbinding van 166 kilometer terug naar het bivak van Al Qaisumah. Tijdens de special kunnen de deelnemers vooral een hoop zand verwachten: “Het zand zal door de regen een stuk zwaarder, maar daardoor wel steviger zijn. Er ligt echter ook een flinke duinpartij van 30 kilometer waar de deelnemers zich doorheen moeten werken, met een moeilijkheidsgraad van niveau 2. Dat houdt in dat de deelnemers vandaag worden geconfronteerd met zandreuzen.”

Na de lus rondom Al Qaisumah trekt de Dakar-karavaan woensdag in zuidelijke richting naar Riyadh. De Dakar Rally blijft vervolgens tot en met zondag in de omgeving van de hoofdstad van Saudi-Arabië.