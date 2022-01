Rodrigues klopt Price in derde etappe Dakar 2022

Door regenval in het noord-oosten van Saudi-Arabië was de marathonetappe al in het water gevallen omdat het bivak onbegaanbaar was, maar de proef moest door diezelfde regenval ook flink op de schop. Uiteindelijk werd er ruim 100 kilometer uit de proef geschrapt waardoor er nog zo’n 255 kilometer overbleef. In die proef deed Joaquim Rodrigues lang mee op de voorposten, maar leek toch het onderspit te moeten delven tegen Daniel Sanders. De Australiër had de eerste twee ritten van de Dakar gewonnen, maar viel maandag ver terug toen hij een half uur verloor en daarnaast nog eens een tijdstraf van tien minuten kreeg. Sanders ging voortvarend te werk in de derde etappe, maar verloor terrein in de laatste kilometers van de proef waardoor de snelste tijd van Rodrigues bleef staan.

De Portugees, zwager van wijlen Paulo Goncalves, boekte namens Hero de eerste overwinning van deze wedstrijd. Hij was een minuut sneller dan Toby Price, die steeds beter in zijn ritme komt. Mason Klein, de groeibriljant uit de stal van Bart van der Velden, eindigde op de derde plaats. Hij gaf slechts elf seconden toe op Price. Skyler Howes deed ook enige tijd mee om de overwinning, maar eindigde net achter Klein op de vierde plaats. Sanders verloor drie minuten in de laatste dertig kilometer en kwam op de vijfde plaats aan de meet. Het is niet uitgesloten dat de Australiër deze tijd bewust verloren heeft om daarmee te voorkomen dat hij woensdag weer als eerste moet starten.

Andrew Short eindigde namens Yamaha op de zesde plaats voor Honda-coureur Ricky Brabec, de snelste man namens het Japanse merk. Kevin Benavides eindigde op vier minuten achterstand als achtste. Adrien van Beveren en Matthias Walkner maakten de top-tien compleet.

Sam Sunderland eindigde dinsdag op de zeventiende plaats met een achterstand van 7.30 minuten. Hij gaat echter nog altijd aan de leiding in het klassement. Zijn voorsprong op Adrien van Beveren is slechts vier seconden.

Uitslag derde etappe Dakar 2022 - motoren

Pos. Name Mark Time Gap 1 RODRIGUES JOAQUIM HERO 02:34:41 2 PRICE TOBY KTM 02:35:44 +00:01:03 3 KLEIN MASON KTM 02:35:55 +00:01:14 4 HOWES SKYLER HUSQVARNA 02:36:07 +00:01:26 5 SANDERS DANIEL KTM 02:37:36 +00:02:55 6 SHORT ANDREW YAMAHA 02:38:17 +00:03:36 7 BRABEC RICKY HONDA 02:38:59 +00:04:18 8 BENAVIDES KEVIN KTM 02:39:09 +00:04:28 9 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 02:39:24 +00:04:43 10 WALKNER MATTHIAS KTM 02:39:33 +00:04:52

Klassement na derde etappe Dakar 2022 - motoren

Pos. Name Mark Time Gap 1 SUNDERLAND SAM KTM 11:13:40 2 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 11:13:44 +00:00:04 3 WALKNER MATTHIAS KTM 11:15:10 +00:01:30 4 HOWES SKYLER HUSQVARNA 11:17:35 +00:03:55 5 SANDERS DANIEL KTM 11:22:34 +00:08:54 6 SANTOLINO LORENZO SHERCO FACTORY 11:25:27 +00:11:47 7 QUINTANILLA PABLO HONDA 11:30:31 +00:16:51 8 BENAVIDES KEVIN KTM 11:31:25 +00:17:45 9 SVITKO STEFAN KTM 11:31:34 +00:17:54 10 MARE AARON HERO 11:32:21 +00:18:41