De Villiers verdacht van tweede aanrijding met motor

Na de tweede etappe moest een vertegenwoordiger van Toyota zich melden bij de wedstrijdleiding omdat Giniel de Villiers een motorrijder had aangereden op de proef. Dit gebeurde op een langzaam stuk waar de Chileense coureur Zumaran Cesar stilstond. De Villiers wilde langs de rechterkant passeren, maar werd iets naar links gedreven en raakte zodoende de motorcoureur die daarbij ten val kwam.

De Villiers werd naar de stewards geroepen en verklaarde daar: “Het was op een trial-sectie met zand en grote rotsen. Ik reed langzaam en zag de rijder aan de linkerkant staan. Ik werd naar de linkerkant gedreven en raakte de rijder waardoor hij viel. De rijder stond op, zwaaide met zijn arm en dat was voor mij het signaal dat hij oké was en dat ik kon passeren. Ik ben de motor voorbijgegaan en wilde niet meer stoppen omdat het zand daar heel zacht was. Ik wilde mezelf niet vastrijden.”

De FIM-stewards spraken ook met de motorrijder en die was niet blij met de manier waarop De Villiers doorgereden was na het incident. De Zuid-Afrikaan kreeg een tijdstraf van vijf minuten voor het incident. Dinsdagochtend verscheen er een tweede juryrapport van de FIM-stewards waarin melding gemaakt werd van een tweede incident waar De Villiers bij betrokken was.

“Op maandag 3 januari om 21.00 uur heeft de jury rijder #163 gesproken die melding maakte van een valpartij achter een duin tijdens de tweede etappe. Het gebeurde rond kilometer 180 in de proef, rond 11.00 uur. Hij was bezig om zijn motor overeind te zetten toen hij een auto hoorde naderen. Hij ging aan de kant. De auto kwam over de top van het duin en reed over de motor waarbij grote schade ontstond. De motorrijder kon het nummer van de wagen niet lezen.”

Ook in dit geval was De Villiers niet gestopt om polshoogte te nemen bij de coureur. De FIM-stewards hebben de zaak voorgelegd aan de stewards van de FIA, die de verantwoording hebben over de wedstrijd bij de auto’s.

Al-Attiyah krijgt boete voor losgekoppelde datalogger

De vertegenwoordiger van Toyota Gazoo Racing is de afgelopen dag kind aan huis geweest bij de stewards. Nasser Al-Attiyah reed de tweede etappe van de Dakar Rally maandag zonder dat de datalogger in de Toyota Hilux aangesloten was. Dit werd bij de technische keuring na de proef gezien door de technische delegaat van de FIA en die rapporteerde het bij de stewards. Na een hoorzitting op dinsdagochtend deelden de stewards een straf van 5.000 euro uit aan Al-Attiyah, evenals voorwaardelijke diskwalificatie. Mocht de datalogger in de Toyota van de Qatarees nog eens niet aangesloten zijn, wordt hij uit de wedstrijd gezet. De stewards vonden directe diskwalificatie in dit geval niet proportioneel.

De datalogger in de wagens wordt gebruikt om data te verzamelen, maar daarmee kan ook gecontroleerd worden of de deelnemers zich op technisch vlak aan bepaalde parameters houden. Met het uitschakelen van de datalogger kon de turbodruk niet uitgelezen worden. Volgens teammanager Jean-Marc Fortin van Toyota Gazoo Racing ging het om een menselijke fout: “Het was simpelweg een fout van onze monteurs”, verklaarde hij tegenover de stewards. “Ze hebben vergeten de datalogger aan te sluiten op de batterij. We halen de datalogger elke avond los vanwege de veiligheid. Ik zal de volgende dagen persoonlijk checken of het goed aangesloten is.”