Nadat Nasser Al-Attiyah zaterdag in de proloog en zondag tijdens de eerste etappe aan het langste eind had getrokken, ging de winst in de tweede etappe op maandag naar Sébastien Loeb. Het betekende de vijftiende etappezege voor de Fransman in de Dakar Rally en het allereerste dagsucces voor het team van Prodrive met de vorig jaar geïntroduceerde BRX Hunter. In de klassementsproef van 338 kilometer profiteerde Loeb van een betere startpositie en een langzaam leeglopende band bij Al-Attiyah in de slotfase van de etappe.

340 kilometer pushen

“Het was echt een mooi duel. Nasser was enorm aan het pushen. Hij moest als eerste starten bij de auto’s, maar was alsnog enorm snel”., aldus Loeb, die alle zeilen bij moest zetten om de drie minuten eerder vertrokken Toyota Hilux bij te halen. “Wij moesten pushen als in een WRC-proef, maar dan over een lengte van bijna 340 kilometer. Het was mooi, maar wel zwaar om het ritme vast te houden.”

“In de slotfase kreeg ik hem te pakken en kon ik hem volgen in de duinen, dan is het wat makkelijker als je een auto voor je hebt. Aan het einde lagen er een hoop stenen en probeerde ik hem in te halen om een lekke band te vermijden. Daar had ik er gisteren al twee van gehad, dus het was belangrijk om de etappe sterk te eindigen.”

Al-Attiyah tevreden

Al-Attiyah besloot in het laatste deel van de etappe bewust het tempo iets te laten zakken: “In de laatste tien kilometer raakten we een steen. We reden toen nog voor Seb, maar besloten hem te laten gaan om niet nog harder te pushen en daarmee mogelijk twee of drie minuten extra te verliezen”, aldus de drievoudig Dakar-winnaar. “Ik ben echter blij met hoe het is gegaan. Ik reed bijna de hele dag voorop, maar we staan er toch goed bij.”

Uiteindelijk deed Al-Attiyah maandag 3 minuten en 28 seconden langer over de etappe dan Loeb, maar in het algemeen klassement heeft de Qatarees nog 9 minuten en 16 seconden voorsprong op de Fransman. Daarachter valt meteen al een flink gat naar de Argentijn Lucio Alvarez, die op 40 minuten achterstand derde staat. “Ik denk dat het tot het einde een gevecht gaat worden tussen ons twee”, vervolgt Al-Attiyah over de strijd met Loeb. “Maar er is nog een lange weg te gaan. Ik heb het gevoel dat er nog wel een paar verrassingen aan zitten te komen, maar Seb is heel erg snel en zit niet ver achter ons.”