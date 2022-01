Dakar-organisatie schrapt marathonetappe na hevige regenval

De marathonetappe is al jarenlang een terugkerend fenomeen in de Dakar Rally. Aan het einde van het eerste deel van de marathonetappe zullen de deelnemers de nacht doorbrengen in een apart bivak, waar zij zonder assistentie van hun teams hun voertuig zelf weer moeten prepareren voor de volgende dag. Voorzichtig rijden en geen onnodige risico’s nemen is dan ook het devies tijdens de marathonetappe, aangezien de deelnemers eventuele schade zelf of met behulp van andere deelnemers moeten zien te repareren.

Hevige regenval

Voor de 44ste editie van de Dakar Rally stond de marathonetappe al gepland voor etappes 2 en 3 op maandag en dinsdag. Dakar-organisator ASO heeft zondag echter een streep moeten zetten door deze marathonetappe. Door aanhoudende regenval is het marathonbivak in Al Artawiyah namelijk blank komen te staan, waardoor de deelnemers er maandagavond niet hun tentje op kunnen zetten. Als gevolg zullen de deelnemers maandag na de klassementsproef meteen doorrijden naar het volgende bivak in Al Qaisumah, waar ook de rest van de Dakar-karavaan de nacht zal doorbrengen. Deelnemers mogen er alsnog assistentie ontvangen van hun teams, waardoor de marathonetappe in feite komt te vervallen.

Na de tweede etappe zullen de deelnemers dinsdag de derde etappe afwerken met start en finish in Al Qaisumah, zo’n 100 kilometer ten westen van de grens met Koeweit. De verbindingsroutes tussen het bivak en de start en finish van etappes 2 en 3 zullen dan ook aangepast worden. De klassementsproeven zelf blijven naar verwachting onveranderd. De tweede etappe telt een klassementsproef van 338 kilometer, waarvan een flink deel zich zal afspelen in de duinen. De derde etappe telt een special van 368 kilometer.

“De marathonetappe staat puur om logistieke redenen zo vroeg in de rally gepland”, liet wedstrijdleider David Castera voor de rally nog aan Motorsport.com weten. “Ik wilde niet meteen naar Al Qaisumah en we vonden een tussenoplossing, waar we echter niet met de hele karavaan terecht konden. Daarom besloten we er een marathonbivak van te maken, anders zouden we dit jaar helemaal geen marathonetappe hebben omdat het voor de andere etappes logistiek gezien niet haalbaar is. We hadden simpelweg geen andere optie.”