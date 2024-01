Loeb realistisch na mislopen Dakar-titel: "Kansloos tegen Audi"

Voor de tiende etappe was het klassement in de Dakar Rally nog spannend, maar na de elfde etappe op donderdag is alle spanning verdwenen. Carlos Sainz sr. begon met een voorsprong van een dikke dertien minuten aan de dag, aan het einde van de special stage naar Yanbu staat er een voorsprong van meer dan een uur achter zijn naam. De enige concurrent voor Sainz - Sébastien Loeb - kwam in de problemen nadat de ophanging van zijn Prodrive brak. Met hulp van merkgenoot Zi Yungang kon Loeb alsnog de etappe afmaken, maar de Dakar-titel gaat zo goed als zeker aan zijn neus voorbij. Na afloop van de dag in de Arabische woestijn is de WRC-legende realistisch. "We zijn blij met wat we gedaan hebben. Het is alleen niet zo uitgepakt zoals we hadden gehoopt. Onderaan de streep waren we kansloos tegen Audi", verklaart de teleurgestelde Loeb.

In tegenstelling tot Sainz heeft Loeb alles zelf moeten doen deze Dakar. Nasser Al-Attiyah riep aan het begin van de tweede week nog dat hij merkgenoot Loeb aan de titel wilde helpen, maar nadat zijn Prodrive twee dagen op rij kuren vertoonde, gooide de Qatarees de handdoek in de ring. Loeb ziet dat Sainz wél enorm kon profiteren van de hulp van zijn teamgenoten. "Zij reden samen. Ze hadden twee auto's die Carlos hielpen. Hij was veilig", noemt Loeb, die ook de gebeurtenissen van de etappe van woensdag aanhaalt. "Hij had drie lekke banden. Als ik drie keer lek zou rijden had ik een groot probleem en stond ik lang stil. Dus ja, het was heel moeilijk om alleen tegen Team Audi te vechten."

Na de problemen met de ophanging was de gifbeker voor Loeb nog niet leeg. Een overdaad aan lekke banden hielp de Franse coureur ook niet. "We hadden er vijf. We moesten de lekke banden helemaal tot op de velg gebruiken. Als je eenmaal op de velg rijdt en je raakt een steen, dan kan hij barsten. Dan krijg je hem er niet meer af", legt de 49-jarige rijder uit. "Dus als we de velg voelden wisselden we de band om met banden waar nog iets van rubber op zat. Maar we reden de hele etappe maar vijftig kilometer per uur."

Opgeven was een optie

Tijdens de etappe kwamen er geluiden door dat Loeb uit wilde stappen en niet meer door wilde rijden. De Fransman erkent dat dit ook het geval is. "Ik dacht erover om de helikopter te roepen om ons op te halen en met ons te wachten op de truck, we zouden sowieso de auto niet in de woestijn achterlaten", verklaart de man uit Haguenau, die toch op de plannen terugkwam. "Het team zou dan moeite hebben met de auto uit de woestijn te halen. Ik had geen plannen dus we wachten daar maar even! Maar toen kwam de Chinese rijder, dat was perfect." De komst van Yungang zorgde er ook voor dat P2 nog in zijn handen is. "We dachten dat we uitgevallen waren en zaten op een steen. Uiteindelijk konden we weer gaan rijden, dat was een klein wonder. Maar dit zijn niet de wonderen waar ik op hoopte!"