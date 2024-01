Mechanische problemen brengen einde Dakar-droom Loeb: Uitvalbeurt elfde etappe

Na een niet vlekkeloze tiende etappe in de Dakar Rally is de elfde voor Sébastien Loeb een drama geworden. De Fransman had nog de hoop om het gat van dertien minuten naar klassementsleider Carlos Sainz sr. te dichten, maar na zo'n 132 kilometer heeft zijn Prodrive Hunter het begeven. Een kapotte ophanging heeft voor het dramatische einde van de titelaspiraties van de 49-jarige Loeb gezorgd. Het assistentieteam van Prodrive is onderweg om de auto weer aan de praat te krijgen, maar naar verluidt heeft Loeb besloten om de elfde etappe te verlaten. De rijder wordt daarmee uit het klassement gehaald en kan dus zijn eerste Dakar-titel vergeten. Ondertussen is Sainz sr. als snelste in etappe elf onderweg en is nagenoeg zeker van zijn vijfde Touareg Trophy.

Lucas Moraes profiteert maximaal van het wegvallen van Loeb. De Braziliaan staat op het punt om met zijn Toyota de tweede plek over te nemen. Daarmee verbetert zijn derde plek van vorig jaar. Ook merkgenoot Guillaume de Mevius ziet zijn kans schoon voor een podiumplaats. De Belg debuteert dit jaar voor Toyota en ligt virtueel op de derde plaats in het klassement. Het zou een bekroning zijn van de goede Dakar voor de jonge coureur, die eerder al tot ieders verbazing de eerste etappe won.

De grote problemen van Loeb passen in de Dakar van Prodrive. Het Engelse team kent een dramatische rally, met het wegvallen van Nasser Al-Attiyah als dieptepunt.

Update 12:25

Loeb is toch weer gaan rijden en ligt nu een uur en vijftien minuten achter op Carlos Sainz. De podiumkansen zijn daarmee nog altijd aanwezig, virtueel ligt de Fransman nu twee minuten achter op De Mevius.