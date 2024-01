Woedende Al-Attiyah verlaat Dakar: "Dit gaat nooit meer gebeuren"

De 2024-editie van de Dakar Rally is geen prettige voor Nasser Al-Attiyah. De Qatarees stapte na zijn overwinning van vorig jaar over van Toyota naar Prodrive, maar het wilde in de Hunter dit jaar absoluut niet lukken. In een vroeg stadium verloor de 51-jarige al veel tijd, maar nadat de start van de tweede week bol stond van technisch malheur is de maat voor hem vol. Voor de start van de tiende etappe heeft de coureur opgegeven en besloten om de rally niet uit te rijden. "Het spijt me, maar ik wil niet meer in deze auto zitten", zegt de coureur onomwonden.

Bij de proloog ging het al mis met de Prodrive van Al-Attiyah, in de openingsetappe verloor hij meer dan 25 minuten. Wel won de vijfvoudig winnaar van de Touareg Trophy de vijfde etappe en leek weer een rol te kunnen spelen in het klassement, al was het maar om merkgenoot Sébastien Loeb aan zijn eerste Dakar-titel te helpen. In de achtste etappe ging het echter na een kleine vijftig kilometer weer mis. Een kapotte motor zorgde ervoor dat hij uitviel. Met frisse moed begon Al-Attiyah op dinsdag aan de negende etappe, maar opnieuw zorgde een technisch probleem voor een uitvalbeurt. Ditmaal was het de ophanging van de Hunter die het begaf. Terug in het bivak liet de Qatarees er ook geen gras over groeien en haalt hard uit naar Prodrive. "Ik heb mijn keuze gemaakt. Ik ben hier alleen naartoe gekomen om de mensen te bedanken en ik ga vanavond nog naar huis", vertelt een gefrustreerde Al-Attiyah. Of we hem dit jaar nog terugzien achter het stuur van de Hunter valt ook nog te betwijfelen. "Dit jaar in de Dakar heb ik waardevolle levenslessen geleerd. Dit gaat nooit meer gebeuren."

Het is ergens ironisch dat Al-Attiyah juist na zijn overstap van Toyota naar Prodrive in de problemen komt. Voordat de Dakar begon verklaarde de 51-jarige rijder nog dat hij bij Toyota alle teamgenoten zag uitvallen, terwijl zijn Hilux heel bleef. Hij verklaarde zelfs dat hij het geheim van het heel houden van de auto wist, iets wat deze editie dus niet het geval bleek.