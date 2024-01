Al-Attiyah verlegt doel Dakar Rally: "Loeb helpen aan titel"

Voor Nasser Al-Attiyah is de droom voor het prolongeren van zijn Dakar-titel zo goed als zeker voorbij. In de lange 48-uursetappe brak in het zicht van de haven de stuurstang van zijn Prodrive, waardoor er kostbare tijd verloren ging. In het klassement kijkt de Qatarees tegen een achterstand van bijna drie uur op nummer een Carlos Sainz sr. aan, een normaal gesproken niet te overbruggen gat. Om van deze editie van de Dakar Rally toch een succes te maken, heeft de 53-jarige coureur een nieuw doel: Prodrive-collega Sébastien Loeb helpen om de beroemde rally te winnen. "Het idee is om Seb aan de overwinning te helpen, daar ga ik alles voor doen", vertelt de rijder aan de verzamelde pers, waaronder Motorsport.com.

Het tijdverlies in de 48-uursetappe kwam hard aan bij Al-Attiyah, die na de overwinning in de vijfde etappe op meer had gehoopt. "Het was geen goede dag. De stuurstang brak met vijftig kilometer te gaan en we moesten wachten op assistentie van het team", noemt de coureur. "Het is jammer, want we hadden - ondanks dat we gisteren als eerste moesten starten - een goede special stage. We gaan nu in ieder geval door en kijken wat we nog kunnen bereiken."

In het bivak was Loeb de gevierde man. De Fransman won de etappe glansrijk en is daarmee achter Sainz sr. en Mattias Ekström de eerste niet-Audi in het klassement. Opvallend was dat de WRC-legende op woensdag een waypoint miste en daardoor een kwartier tijdstraf kreeg. Na zijn dagsucces vertelt de coureur dat het de bedoeling was om tijd te verspelen. Zo kon de coureur in het spoor van zijn voorgangers rijden en hoefde de coureur niet zelf een weg door het zand te vinden. "Dat was de juiste strategie", vertelt 49-jarige rijder, die zich verbaasde over de grote gaten in de eindklassering. "Het zat niet zo dicht bij elkaar als ik had gedacht. We hadden wel een goede etappe en we wonnen. We gaan nu wel klimmen in het algemeen klassement."

In het klassement moet Loeb een achterstand van 29 minuten goed maken wil hij de Touareg Trophy winnen. De Franse coureur staat op die afstand vanwege een paar lekke banden en een niet werkende krik, maar dat hoort volgens de Prodrive-man bij het hoge niveau waarop hij racet. "Met deze snelheden is het normaal dat dingen kapotgaan en dat er wat gebeurt", verklaart de man uit Haguenau. "Tot nu toe gaat voor ons alles redelijk goed. We moeten nu op dezelfde voet doorgaan en een oplossing vinden voor de lekke banden."