Nadat eerder de verrassing bij de motoren groot was na de winst van Tosha Schariena tijdens de proloog van de Dakar Rally, was de winnaar bij de auto's minder schokkend. Mattias Ekström greep met een tijd van 16 minuten en 30 seconden de winst tijdens de special stage van 28 kilometer. Daarmee is al in een vroeg stadium de eerste etappezege voor Audi binnen. Regerend Dakar-winnaar Nasser Al-Attiyah viel met een twaalfde tijd tegen, ook het gat van een ruime minuut is groot. Geluk bij een ongeluk voor de Qatarees is dat de tijd nu nog niets uitmaakt, de rangschikking van de proloog bepaalt alleen de startpositie voor de eerste etappe van zaterdag. Wel wordt de startvolgorde van de tien snelste rijders nog door elkaar gehusseld.

Achter de sterke Ekström was het wel verrassend om Seth Quintero op plek twee te zien. De Amerikaan won tussen 2021 en 2023 twintig etappes bij de buggy's, waarna Toyota een aanbieding deed om bij de auto's mee te doen. Die zet betaalde zich zodoende in de proloog al uit, want met de tweede tijd was de 21-jarige Californiër verreweg de beste Toyota-man. Sébastien Loeb completeerde de top-drie en was de snelste met de Prodrive Hunter. De Fransman is op jacht naar zijn eerste Dakar-zege en met de derde stek tijdens de proloog is de WRC-legende zeker niet kansloos. Marcos Baumgart keerde na jaren afwezigheid weer terug in de Dakar en onderstreepte zijn ambities met een vierde tijd in de Prodrive. Broer Cristian Baumgart ging ook van start en mag met een P5 zeker niet ontevreden zijn.

Vooraf werd er niet heel veel verwacht van de Mini's, maar Krzysztof Holowczyc snelde toch indrukwekkend naar een zesde tijd. De Pool reed voor het laatst in 2015 de Dakar Rally, werd toen derde, en liet zien het kunstje nog niet te zijn verleerd. Achter Holowczyc was absolute Dakar-legende Stéphane Peterhansel zevende, vader en dochter Lionel en Lucie Baud werden achtste met de Toyota. Het debuterende Ford mag zich tevreden stellen met een negende tijd, binnengehaald door de ervaren Tsjech Martin Prokop. Ook Century staat in de top-tien, want Brian Baragwanath sluit die af.

Naast Al-Attiyah missen er nog een aantal grote namen in de top-tien. Zo is Toyota-frontman Lucas Moraes slechts vijftiende geworden en vinden we Carlos Sainz sr. de Audi pas terug op plek 34. Voormalig Dakar-winnaar Giniel de Villiers is nog verder weggezakt, de Zuid-Afrikaan staat teleurstellend veertigste. De Nederlander Mike Willems zal met een blij gezicht naar de stand kijken, want met P30 is hij de beste Nederlander geworden.

Dakar-team Coronel kent matige dag

Aan het begin van de dag waren de gezichten bij het Dakar-team van Coronel nog ontspannen en voelde alles goed aan, maar in de proloog kwam van die verwachting niet heel veel terecht. Zowel Tim en Tom Coronel als Michel Kremer en Thomas de Bois vinden zich diep in de achterhoede terug, terwijl de tweelingbroers Coronel op een top-20 mikten. De broers Coronel werden 55e, Kremer en De Bois 66e.

Top-tien en klassering Nederlanders proloog auto's Dakar Rally 2024

Voorlopige uitslag