Het is na de tiende etappe in de Dakar Rally onrustig in het kamp van Prodrive. Nasser Al-Attiyah besloot na een paar frustrerende dagen niet meer in de Hunter te stappen en op te geven, terwijl teamgenoot Sébastien Loeb nog altijd in gevecht is voor de Dakar-titel. Sterker nog, de Fransman is met dertien minuten achterstand op Carlos Sainz sr. niet kansloos voor het winnen van de Touareg Trophy. Tegenover de verzamelde media, waaronder Motorsport.com, laat Loeb geen spaan heel van Al-Attiyah. "Hij heeft gedaan wat hij wilde. Natuurlijk was er een moment waarop hij besloot om niet meer mee te rijden, hij verloor door alle problemen zijn motivatie. Het is zijn keuze. Hij reed zijn eigen rally, hij was helemaal niet bezig met het helpen van mij", vertelt de WRC-legende na afloop van de tiende etappe.

Daarmee verklaart Loeb dus dat hij de woorden van Al-Attiyah in het begin van de tweede Dakar-week niet gelooft. Al-Attiyah verklaarde nog nadat voor hem het winnen van de rally nagenoeg onmogelijk werd dat hij de Franse coureur zou helpen aan de titel. Nu de Qatarees niet meer meedoet, kan dat niet meer en is Loeb op zichzelf aangewezen. "Als ik een auto bij me in de buurt had, dan was het wel fijn geweest. We gaan zien wat we kunnen doen", noemt de nummer twee in het klassement.

Voor de elfde etappe heeft Loeb een ongunstige startpositie gekregen. De Franse coureur moet door zijn matige zeventiende tijd donderdag op die positie starten. Het betekent automatisch dat de Prodrive-rijder vol in het stof rijdt. Toch ziet de 49-jarige Fransman kansen. "Ik hoop dat ze (de voorgangers) de weg schoonrijden. Ik hoop dat, omdat we vandaag veel problemen hadden", legt Loeb uit. "Toen ik twee keer een lekke band moest verwisselen, werden we door twee auto's gepasseerd. Het was onmogelijk om achter hen aan te rijden. Door het stof zag je de stenen niet en het risico op nog een lekke band was groot. Hopelijk zijn er morgen mogelijkheden om wel in te halen." Gevraagd of het winnen van de Dakar nog altijd zijn doel is, antwoordt Loeb gevat: "Onderaan de streep is dat exact het doel."