Audi verwacht zware Dakar: Opnemen tegen sterke concurrenten

Op 5 januari gaat de Dakar-karavaan in Saudi-Arabië van start. Bij de auto's staat Audi weer aan de start en in tegenstelling tot 2023 willen de Duitsers hoge ogen gooien. Tijdens de vorige editie kwam het bekende automerk namelijk niet verder dan een dertiende plaats met Mattias Ekström. De Zweed was zelfs de enige finisher voor het grote autobedrijf. De komende editie moet een groter succes worden, maar men is wel realistisch. Hoofd van de motorsportdivisie van Audi Rolf Michl denkt dat goed presteren niet eenvoudig wordt. "We moeten het opnemen tegen sterke concurrenten. Zoals elk jaar verwachten we dat de relatieve sterke punten van de concurrentie pas echt duidelijk worden tijdens de rally", verklaart de Duitse topman.

Aan de ervaring van de coureurs zal het bij Audi niet liggen. Zo rijdt Carlos Sainz senior - de vader van de F1-coureur met dezelfde naam - weer mee. De Spanjaard staat voor zijn zeventiende Dakar-start en hoopt samen met navigator Lucas Cruz zijn vijfde Touareg Trophy te scoren. Ook de Spanjaard verwacht dat het een zware Dakar wordt en ziet veel sterke tegenstanders. "Zeker meervoudig Dakar-winnaar Nasser Al-Attiyah en veelvuldig wereldkampioen Sébastien Loeb in de Prodrive Hunter", noemt de 61-jarige Madrileen, die naast de Prodrive-mannen ook nog concurrenten bij de andere fabrikanten ziet. "Toyota heeft met Giniel de Villiers ook een voormalig winnaar en een aantal veelbelovende jonge jongens in huis. We zullen ook onze nieuwe tegenstander Ford met voormalig winnaar Nani Roma niet onderschatten."

Om goed voorbereid aan de start te staan heeft Audi sinds hun intrede met de RS Q E-Tron ook de teambaas van Q Motorsport Sven Quandt gevraagd om mee te helpen. Dakar-legende Stéphane Peterhansel, die op 5 januari aan zijn 34e marathonrally gaat beginnen, is heel blij met de toevoeging van Quandt. "Ervaring is de sleutel tot succes in deze sport", laat de Fransman optekenen. Juist daarom is Q Motorsport zo welkom. "Dat team heeft laten zien dat ze alle uitdagingen kunnen overwinnen. Met zo'n goed team achter ons slapen we 's nachts een stuk beter en gaan we met meer vertrouwen de etappes in."