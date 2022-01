Sotnikov won zondag al de eerste etappe bij de vrachtwagens, waarna stalgenoot Andrey Karginov maandag de tweede klassementsproef als snelste aflegde. Beide coureurs van Kamaz waren dinsdag ook de snelsten in de derde etappe rondom Al Qaysumah. Sotnikov had 2 uur, 43 minuten en 26 seconden nodig voor de klassementsproef van 255 kilometer en pakte daarmee de etappezege. Karginov volgde op iets meer dan een minuut achterstand op de tweede plek.

Kamaz eindigde de proloog en de eerste twee etappes nog met alle vier de trucks in de top-vier, maar dinsdag meldden de Iveco’s van Team De Rooy zich voor het eerst in de strijd vooraan. Janus van Kasteren zat de hele etappe al in de top-vijf met zijn doorkomsttijden en gaf tegen het einde van de proef nog wat gas bij. Het leverde de Veldhovenaar aan de finish een derde plaats op, drie minuten achter etappewinnaar Sotnikov. Ook stalgenoot Martin van den Brink noteerde zijn beste dagresultaat tot dusver deze rally. De Harskamper reed de oranjegekleurde Torpedo achter de Kamaz van Anton Shibalov naar de vijfde tijd op net geen acht minuten achterstand.

Vier Nederlanders bij beste tien

In de vierde Kamaz moest Eduard Nikolaev genoegen nemen met een zevende tijd, al behoudt de viervoudig eindwinnaar bij de trucks wel zijn tweede plek in het klassement op ruim 11 minuten van klassementsleider Sotnikov. Ignacio Casale eindigde de dag met zijn Tatra voor Nikolaev op de zesde plek, terwijl de achtste tijd naar de Iveco van Martin Macik ging. Uiteindelijk sloten vier Nederlanders de derde etappe af bij de beste tien. Ook Maurik van den Heuvel (9e) en Pascal de Baar (10e) kenden namelijk een goede dag.

Later meer.