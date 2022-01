Pech voor Petrucci: “Ook telefoon, rijbewijs en paspoort kwijt”

Nog niet zo lang geleden betekende een uitvalbeurt in de Dakar Rally dat de wedstrijd ook echt voorbij was, zeker bij de motoren. Petrucci heeft wat dat betreft geluk gehad nadat hij in de proef van maandag stilviel met een kapotte brandstofpomp. Bij het schakelen van de ene naar de andere tank viel de machine uit en bleek de aanvoer van brandstof niet meer te repareren. Tot overmaat van ramp raakte Petrucci ook zijn persoonlijke eigendommen kwijt waardoor hij geen hulp van het team kon krijgen.

“Gisteren deed ik het heel goed, ik voelde de vermoeidheid van de eerste dag een klein beetje”, zei Petrucci in een debrief via social media. “Maar ik zat goed op de motor. Daarna haalde ik [Stefan] Svitko in, die zat voor me. Ik voelde me goed en had de rijders voor me snel te pakken. Na 115 kilometer moest ik van de achterste naar de voorste brandstoftank schakelen en toen schakelde de motor zichzelf uit. Helaas was er een koppeling stuk die ik niet kon vervangen. Het was vrij makkelijk, maar ik had niet het juiste spul bij. Ik wilde mijn monteurs in het bivak bellen, maar ik ontdekte ook dat mijn telefoon niet meer in mijn achterzak zat. Ook mijn paspoort, rijbewijs en contanten waren verdwenen. Ik had geen enkele mogelijkheid om contact op te nemen met mijn team.”

Petrucci drukte op de rode knop waarmee hij via de motor contact kon leggen met de organisatie. Zij haalden hem per helikopter uit de proef en brachten hem naar het bivak. “Bij het checkpoint hoorde ik dat ik voor de top-vijf aan het vechten was, dat was voor mij het meest vervelende om te horen. Het is zoals het is, ik ben hier om te leren en plezier te hebben. Dan komen de resultaten vanzelf.” Dinsdag reed Petrucci gewoon weer mee, al heeft hij door de uitvalbeurt van maandag wel een flinke tijdstraf gekregen. In het klassement speelt hij derhalve geen rol meer. “Ik was blij dat ik vandaag weer kon rijden. Ik ben als 22ste aan de finish gekomen, ik heb echt een leuke dag gehad met diepe sporen en zacht zand. Ik heb wat kleine fouten gemaakt, maar het was niet heel slecht. Ik heb ervan genoten en dat was fijn na de ramp van gisteren."

Enkel nog steeds pijnlijk

Bij een training in aanloop naar de Dakar Rally brak Petrucci zijn enkel. Hoewel de coureur fit genoeg was om aan de start te verschijnen van de Dakar, heeft hij nog wel degelijk last van zijn blessure. “Ik moet voorzichtig doen met mijn enkel, die is gebroken en ik wil het niet veel erger maken dan het nu is”, sloot Petrucci af.

Petrucci was niet de enige MotoGP-coureur met problemen in de eerste dagen van de Dakar Rally. Dinsdag ging het voor oud-coureur Carlos Checa mis in de duinen. De Spanjaard ging met zijn Optimus MD al in de eerste helft van de proef over de kop, kwam met hulp weer op de wielen terecht en reed de kortst mogelijke route naar de openbare weg. Vanaf dat punt is Checa naar het bivak in Al Qaisumah gereden.