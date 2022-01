Dakar-avontuur Petrucci mogelijk ten einde door technisch probleem

Danilo Petrucci was nochtans voortvarend begonnen aan de tweede etappe van Dakar 2022. De voormalig MotoGP-coureur klokte op het eerste tussenpunt na zestien kilometer de derde tijd, maar voerde het tempo daarna op en kwam na tachtig kilometer door op de vierde plaats. Zijn achterstand bedroeg daar slechts enkele seconden op de collega’s van het KTM-fabrieksteam.

Na 115 kilometer ging het echter mis voor Petrucci, die met onherstelbare schade aan zijn machine stil kwam te staan. Aanvankelijk werd gekeken of de coureur zijn problemen nog kon oplossen, maar dit bleek niet mogelijk. Hij heeft de organisatie verzocht hem per helikopter uit de proef te halen.

Afhankelijk van de schade aan de machine van Petrucci kan de Italiaan mogelijk dinsdag weer van start gaan. Dat is nieuw in de Dakar Rally. Voorheen konden motorrijders zich niet herpakken na technische problemen of een crash, maar omdat de zwaarste rally ter wereld nu een WK-wedstrijd is mogen uitvallers met een forse straftijd hun weg wel vervolgen. Het is nog niet duidelijk of KTM en Petrucci die optie ook daadwerkelijk kunnen lichten.

Zondag was Stéphane Peterhansel bij de auto’s de eerste grote naam die uitviel. Hij kreeg in de uitslag de maximale achterstand van zeven uur en een tijdstraf van zestien uur aan de spreekwoordelijke broek. De Fransman kan een vijftiende Dakar-overwinning wel vergeten, maar heeft voor de etappe van maandag wel een starttijd gekregen.