Nikolaev tekent voor elfde Kamaz-zege op rij, Sotnikov blijft leider

De Dakar Rally wordt dit jaar in het vrachtwagenklassement met overmacht gedomineerd door het team van Kamaz. Alle etappes – inclusief de proloog – gingen tot dusver naar de blauw/witte brigade uit Rusland. In de elfde etappe, een 346 kilometer lange lus door de duinen met start en finish in Bisha, stond het door Vladimir Chagin geleide rallyteam kortstondig de eerste plek in de tijdenlijsten af. Tatra-rijder Ignacio Casale mocht bij het tweede tussenpunt heel even genieten van de eerste plek, maar bij het derde meetpunt was de orde al snel weer hersteld en bleken Eduard Nikolaev en Andrey Karginov de snelsten.

Terwijl Casale in het tweede deel van de etappe stil kwam te staan en dik een uur verloor, mochten Nikolaev en Karginov gaan uitvechten wie de etappe op zijn naam zou schrijven. Het werd uiteindelijk Nikolaev, die eerder deze editie ook al twee etappes en de proloog had gewonnen. De viervoudig eindwinnaar van Le Dakar had 3 uur, 54 minuten en 45 seconden nodig voor de voorlaatste etappe. Daarmee was hij slechts 15 tellen sneller dan stalgenoot Karginov.

Exact twee minuten achter Nikolaev stuurde Dmitry Sotnikov zijn truck naar de derde tijd, waarmee de top-drie wederom een volledige Kamaz-aangelegenheid was. Het verschil tussen de twee in het algemeen klassement is daardoor weer teruggebracht tot onder de tien minuten, maar met nog slechts 164 getimede kilometers voor de boeg op vrijdag, lijkt de tweede opeenvolgende eindzege een feit voor Sotnikov.

Van Kasteren beste Nederlander

Achter het Kamaz-trio was Martin Macik best of the rest. De Tsjech gaf met zijn Iveco acht minuten toe op de etappewinnaar, waarmee hij wel sneller was dan de vierde Kamaz van Anton Shibalov. Janus van Kasteren was opnieuw de snelste Nederlander met een zesde tijd. De overige trucks van Team De Rooy volgden achter de als zevende geklasseerde Ales Loprais, die woensdag door technische problemen een duikeling maakte in het klassement. Zo klokte Vick Versteijnen de achtste tijd en was snelle waterdrager Mitchel van den Brink zelfs sneller dan vader Martin. In het duel om de negende plek moest Van den Brink senior twee seconden toegeven op zijn 19-jarige zoon, waarmee alle vier de trucks van Team De Rooy wel voor de tweede dag op rij in de top-tien eindigden.

Uitslag trucks - Etappe 11

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. RUS Eduard Nikolaev Kamaz 03:54:45 2. RUS Andrey Karginov Kamaz +15s 3. RUS Dmitry Sotnikov Kamaz +02m00s 4. TSJ Martin Macik Iveco +08m02s 5. RUS Anton Shibalov Kamaz +22m23s 6. NED Janus van Kasteren Iveco +24m00s 7. TSJ Ales Loprais Praga +28m01s 8. NED Vick Versteijnen Ivevo +29m39s 9. NED Mitchel van den Brink Iveco +31m18s 10. NED Martin van den Brink Iveco +31m20s - 11. NED Pascal de Baar Renault +31m35s 12. NED Richard de Groot Iveco +31m52s 14. NED Kees Koolen Iveco +01u17m27s 15. NED Ben van de Laar Iveco +01u21m27s - NED Egbert Wingens Iveco +01u00m37s - NED Gerrit Zuurmond MAN +01u05m09s - NED Ben de Groot DAF +02u03m08s - NED William de Groot DAF DNF