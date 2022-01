Sotnikov en Kamaz prolongeren Dakar-titel, vijf Nederlanders in top-10

Het truckklassement in de Dakar Rally werd sinds de eeuwwisseling slechts vier keer niet gewonnen door Kamaz. De onlangs overleden Karel Loprais was in 2001 de sterkste met zijn Tatra, waarna Hans Stacey (2007) en Gerard de Rooy (2012 en 2016) drie keer de grootste trofee meenamen naar Nederland. De overige edities werden dit millennium allemaal gewonnen door Kamaz, dat ook dit jaar weer aan het langste eind heeft getrokken.

Kamaz een klasse apart

Kamaz had dit jaar twee nieuwe trucks meegenomen naar de woestijn van Saudi-Arabië, maar de dominantie van het Russische merk was misschien wel groter dan ooit tevoren. Het door Vladimir Chagin geleidde team heeft namelijk beslag gelegd op de eerste vier plaatsen in het algemeen klassement, terwijl ook alle etappes – inclusief de proloog – werden gewonnen door de blauw/witte trucks.

Van het viertal Kamaz-rijders bleek Dmitry Sotnikov voor het tweede jaar op rij de sterkste. Samen met bijrijders Ruslan Akhmadeev en Ilgiz Akhmetzianov won de 36-jarige Rus deze rally al vier etappes. Vrijdag was hij ook de snelste in de afsluitende klassementsproef naar Jeddah, waarmee hij in stijl zijn tweede eindzege veiligstelde. Voor de 164 kilometer lange special had Sotnikov 1 uur, 42 minuten en 41 seconden nodig.

Martin Macik leek in de slotetappe nog heel even een stokje te gaan steken voor de twaalfde etappezege op rij van Kamaz, maar de Tsjechische Iveco-rijder kwam uiteindelijk een halve minuut tekort voor de etappewinst. Tatra-rijder Ignacio Casale completeerde de top-drie.

Eduard Nikolaev reed de vierde tijd in de slotetappe en eindigt in het algemeen klassement op de tweede plek. De viervoudig Dakar-winnaar – die de rally ook al een keertje won als bijrijder van Chagin – maakte dit jaar zijn rentree in de rally en vormde de grootste uitdager van zijn stalgenoot. Uiteindelijk had hij tien minuten langer nodig voor de twaalfdaagse trip door de woestijn van Saudi-Arabië. Anton Shibalov maakt het volledige podium voor Kamaz compleet. Andrey Karginov eindigt de rally als vierde.

Vijf Nederlanders in de top-tien

Snelste Nederlander in de slotetappe was Martin van den Brink, die met een zesde tijd in de Iveco van Team De Rooy vijf seconden sneller was dan teamgenoot Vick Versteijnen. Janus van Kasteren – in de derde Torpedo van De Rooy – is echter de beste Nederlander in het algemeen klassement. De Veldhovenaar kon het tempo van Kamaz lange tijd nog aardig bijbenen, maar eindigt door de nodige problemen in de tweede week uiteindelijk toch op drie uur achterstand van de winnaar. Het levert Van Kasteren een vijfde plek op in de eindstand, zijn beste resultaat tot dusver.

Martin van den Brink eindigt de rally als zesde, waarmee ook hij zijn beste eindresultaat in de Dakar Rally met één plek verbetert. Vick Versteijnen, die op het laatste moment werd ingevlogen als vervanger van Hans Stacey, eindigt de rally op een achtste plek. Richard de Groot (9e) en Mitchel van den Brink (10e) zorgen ervoor dat er na twee weken zandhappen vijf Nederlanders bij de beste tien eindigen

Uitslag trucks - Etappe 12

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. RUS Dmitry Sotnikov Kamaz 01:42:41 2. TSJ Martin Macik Iveco +32s 3. CHL Ignacio Casale Tatra +01m01s 4. RUS Eduard Nikolaev Kamaz +01m40s 5. RUS Andrey Karginov Kamaz +02m21s 6. NED Martin van den Brink Iveco +05m19s 7. NED Vick Versteijnen Iveco +05m24s 8. RUS Anton Shibalov Kamaz +06m21s 9. TSJ Ales Loprais Praga +07m10s 10. NED Mitchel van den Brink Iveco +08m49s - 11. NED Pascal de Baar Renault +10m42s 12. NED Janus van Kasteren Iveco +13m11s 13. NED Richard de Groot Iveco +22m46s - NED Kees Koolen Iveco + - NED Ben van de Laar Iveco + - NED Egbert Wingens Iveco + - NED Gerrit Zuurmond MAN + - NED Ben de Groot DAF + - NED William de Groot DAF +