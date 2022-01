Vierde etappezege voor Sotnikov, Van Kasteren terug in top-vijf

De 44ste editie van de Dakar Rally wordt bij de trucks gedomineerd door het team van Kamaz, maar er lijkt geen sprake van stalorders te zijn binnen de Russische formatie. Titelverdediger Dmitry Sotnikov en viervoudig eindwinnaar Eduard Nikolaev hebben een riante voorsprong op de rest van het deelnemersveld bij de trucks, maar beide teamgenoten vechten in de tweede week een fraai duel om de eindzege uit.

Nadat Nikolaev zijn achterstand op Sotnikov dinsdag met een overwinning in de negende etappe weer onder de tien minuten had gekregen, was woensdag in de tiende klassementsproef Sotnikov weer aan zet. De eindwinnaar van Dakar 2021 moest bij het eerste meetpunt nog vier tellen toegeven op Nikolaev, maar vanaf het tweede tussenpunt liet Sotnikov steevast de snelste doorkomsttijden noteren. Na 3 uur, 14 minuten en 15 seconden tikte hij als snelste aan bij de finish, wat hem zijn vierde etappezege deze rally en een versteviging van zijn leidende positie in het algemeen klassement opleverde.

Na zijn snelle start zakte Nikolaev in het tweede deel van de etappe iets terug met zijn Kamaz, maar de Rus ging er in de laatste kilometers nog even goed voor zitten. Het leverde hem de tweede plaats op in de daguitslag, op anderhalve minuut van Sotnikov. Het verschil tussen beide Kamaz-rijders in het klassement is daarmee met nog twee etappes te gaan weer net iets meer dan tien minuten.

Problemen voor Loprais en Huzink

Met een vierde tijd voor Ignacio Casale stak de Chileense Tatra-rijder woensdag een stokje voor een nieuwe 1-2-3-4 van Kamaz, maar in het algemeen klassement heeft de Russische formatie wel weer de eerste vier plaatsen in handen. In de top-vijf van het algemeen klassement is de Praga van Ales Loprais namelijk weggevallen. De Tsjech lag vierde overall, totdat woensdag de stuurinrichting de geest gaf na een harde landing vroeg in de etappe.

Loprais was in de tiende etappe niet de enige die een flinke smak maakte met zijn truck. Gert Huzink verkeek zich al na zeven kilometer op een zandduin en maakte daardoor ook een harde klap met zijn Renault-truck. De impact was zo groot dat het chassis van de C460 Hybrid in twee stukken brak. De crew van het Riwald Dakar Team kon ongedeerd uitstappen, maar het betekent wel einde rally voor Huzink. Ook William de Groot kwam al vroeg in de problemen. De DAF-rijder maakte kort na de start rechtsomkeert en lijkt de finish van de tiende etappe niet te gaan halen.

Team De Rooy met alle trucks in top-tien

Na de problemen van de voorbije dagen zat het woensdag wel weer eens een keertje mee voor Janus van Kasteren. De coureur van Team De Rooy was met een zevende tijd de snelste Nederlander op iets meer dan vijf minuten achterstand van de etappewinnaar. Door de problemen van Loprais klimt Van Kasteren daarmee weer naar de vijfde plek in het algemeen klassement. Met een achtste tijd voor Vick Versteijnen, negende tijd voor Martin van den Brink en tiende tijd voor zoon Mitchel van den Brink eindigden voor het eerst deze rally zelfs alle vier de Iveco’s van Team De Rooy in de top-tien. Pascal de Baar hield met een twaalfde tijd de eer van het Riwald Dakar Team hoog. Hij was daarmee net iets sneller dan de Iveco’s van landgenoten Richard de Groot, Kees Koolen en Ben van de Laar.

Uitslag trucks - Etappe 10

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. RUS Dmitry Sotnikov Kamaz 03:14:15 2. RUS Eduard Nikolaev Kamaz +01m27s 3. RUS Andrey Karginov Kamaz +01m49s 4. CHL Ignacio Casale Tatra +02m35s 5. RUS Anton Shibalov Kamaz +03m09s 6. TSJ Martin Macik Iveco +03m46s 7. NED Janus van Kasteren Iveco +05m36s 8. NED Vick Versteijnen Ivevo +08m59s 9. NED Martin van den Brink Iveco +10m56s 10. NED Mitchel van den Brink Iveco +13m08s - 12. NED Pascal de Baar Renault +16m40s 13. NED Richard de Groot Iveco +24m05s 14. NED Kees Koolen Iveco +24m49s 15. NED Ben van de Laar Iveco +25m18s - NED Egbert Wingens Iveco + - NED Ben de Groot DAF + - NED Gerrit Zuurmond MAN + - NED William de Groot DAF DNF - NED Gert Huzink Renault DNF