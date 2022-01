Huzink valt uit in Dakar Rally na doormidden breken Renault-truck

Huzink was woensdag net begonnen aan de 375 kilometer lange klassementsproef richting Bisha, toen het kort na de start fout ging in de duinen. Met de zon pal aan de hemel schatte de coureur van het Riwald Dakar Team een heuvel verkeerd in, waardoor de Renault-truck op volle snelheid tegen een zandduin klapt. De klap is zo groot dat het chassis van de Renault C460 Hybrid doormidden breekt. Huzink, navigator Rob Buursen en monteur Martin Roesink kunnen ongedeerd uitstappen, maar de schade is dermate groot dat de crew noodgedwongen de handdoek in de ring moet gooien.

Het eerste duin knetteren we vol in Gert Huzink

“De truck is gebroken, het chassis is doormidden”, vertelt Huzink aan Rallymaniacs. “We hebben een duin verkeerd ingeschat door de schaduw, we staan stil na zes of zeven kilometer. We hadden het voor de start nog besproken, maar het eerste duin knetteren we vol in. Ik had het pas in de gaten toen we stilstonden, ik ben er gewoon vol ingereden. Dan is het logisch dat het chassis scheurt, maar gelukkig zijn wij als crew gewoon ongedeerd. We wisten direct dat het klaar was. Het is wel een teken dat het heel veilig is, Mario [Kress] heeft een veilige auto gebouwd en gelukkig zijn we er zonder letsel uitgekomen.”

Huzink stond woensdag aan het begin van de tiende etappe op een veertiende plaats in het algemeen klassement. Hij is na Maurik van den Heuvel de tweede Nederlandse deelnemer bij de trucks die na een crash definitief moet opgeven. Huzink eindigde deze rally al twee keer in de top-vijf, met een vijfde tijd in zowel de vierde als de zesde etappe. Met Pascal de Baar heeft het team van Riwald nog een deelnemer in het truckklassement.

Foto: Rallymaniacs