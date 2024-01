Verrassend sterke Huzink pakt negende etappe Dakar Rally

Het volgende Nederlandse dagsucces in de Dakar Rally bij de trucks is een feit: Gert Huzink heeft met een briljante rit de negende etappe op zijn naam geschreven. De Twentenaar was vanaf het eerste meetpunt met Martin Macik en Ales Loprais in gevecht voor de etappewinst en trok met iets meer dan anderhalf minuut op Macik de dagoverwinning naar zich toe. Zo is Huzink na Mitchel van den Brink en Janus van Kasteren de derde Nederlander die dit jaar een etappe in de Dakar weet te winnen.

Het is een knappe prestatie van Huzink, die als enige met een hybridetruck meedoet aan de rally. De Twentenaar was na de 48-uursetappe uit het klassement gehaald, maar riep bij RTV Oost al dat er dagsuccessen aan kwamen. Huzink voegde in de negende etappe daad bij het woord en gaf Renault de eerste etappezege van deze editie. Macik reed nagenoeg de hele dag voor Huzink uit, waardoor Huzink wist dat in het spoor blijven rijden voor een etappeoverwinning zou zorgen. De Jongbloed-coureur reed namelijk tweeënhalf minuut achter zijn Tsjechische concurrent het parcours op en maakte die tijd in no-time goed. Loprais kon grote delen van de etappe het tempo volgen, maar met nog iets meer dan honderd kilometer te gaan moest de Praga-man zijn meerdere erkennen in Huzink en Macik.

Van den Brink mocht als eerste uit het startgebied vertrekken, maar kende in een vroeg stadium al veel problemen. Binnen een mum van tijd stond er al meer dan een half uur achter zijn naam en die achterstand werd niet meer ingelopen. Geluk bij een ongeluk voor de Gelderse coureur was dat ook de andere concurrenten - waaronder Pascal de Baar, Vick Versteijnen en Van Kasteren - de snelheid niet hadden en hem niet konden bedreigen. Van den Brink is vierde geworden, maar verloor ongeveer twintig minuten op Loprais en Macik

De gifbeker bij Van Kasteren was na de twee matige voorgaande dagen nog niet leeg en de Brabander verloor opnieuw veel terrein. De Team De Rooy-coureur is onderweg geholpen door zijn vriend en teamgenoot Michiel Becx vanwege een probleem. Van Kasteren rijdt op dit moment nog, maar staat al met nog een kilometer of twintig te gaan op ruim een half uur van Huzink.

In het klassement is Loprais weer over Van den Brink gesprongen in de strijd voor de tweede plek, op gepaste afstand van de oppermachtige Macik. Van Kasteren verliest zogezegd veel tijd, maar lijkt P4 te behouden.

Top-tien trucks negende etappe Dakar Rally 2024

Veel combinaties nog onderweg