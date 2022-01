Einde Dakar voor Van den Heuvel: “Wil ook niet als een sissy gaan rijden”

Maurik van den Heuvel stond dit jaar voor de tweede keer met zijn International-truck aan de start van de Dakar Rally, waar hij eerder ook al met een DAF, Scania en Iveco aan deelnam. De ondernemer uit Boekel dook als negende de rustdag in, maar voor de tweede week werd besloten om het tempo nog iets verder op te voeren.

“Het gaat zó hard, maar daar hebben we voor gekozen”, aldus Van den Heuvel. “We wilden richting die top-vijf. We zagen qua snelheid dat we niet voor plek vijf konden rijden, maar wel voor plekken zes, zeven en acht. Daar konden we iedere dag goed mee en dan moeten er risico’s genomen worden.”

Voor het nemen van die risico’s heeft Dakarspeed in de zevende etappe de prijs moeten betalen. In de laatste vijftien kilometer van de klassementsproef naar Al Dawadimi raakte de truck uit balans op een paar bultjes, waarna de neus in het zand hapte en op hoge snelheid twee keer over de kop sloeg. Een tv-helikopter van de organisatie die naast de truck vloog legde het hele tafereel vast.

“Ik dacht dat ik van het gas af was, maar in het filmpje zie ik rook en dat betekent bij ons gas”, concludeert Van den Heuvel in gesprek met Rallymaniacs. “We rijden van de zon in de schaduw, daar is ineens een grote bult kamelengras. De helikopter hangt erboven en dan wil je ook niet helemaal als een sissy gaan rijden. Het was gewoon pech."

Kapotte rolbeugel

Van den Heuvel, navigator Wilko van Oort en monteur Martijn van Rooij bleven ongedeerd bij de klap en kregen de truck zelfs weer aan het rijden. Op twee uur achterstand kwamen ze aan de finish van de etappe, waarna het team eenmaal terug in het bivak meteen aan de slag ging met de hoop dat de truck nog opgelapt zou kunnen worden voor de start van de achtste etappe op maandag. Even voor middernacht lokale tijd kon het materiaal echter worden neergelegd: de FIA keurde de truck af, wat definitief einde Dakar betekende voor Team Dakarspeed.

“Ze hebben alles gecontroleerd. De rolbeugel van de cabine is helemaal in orde, de stoelen zijn oké, we zouden één gordel en een riempje moeten vervangen en op het laatst beginnen ze pas aan de rolbeugel aan de achterkant van de cabine. Daarvan dacht ik al meteen dat het een probleem zou worden. Ze hebben er met zeven man naar gekeken en deze is uiteindelijk afgekeurd.”

Het team van Van den Heuvel zal de rest van de rally wel nog met de Dakar-karavaan meerijden van bivak naar bivak om andere teams eventueel nog de helpende hand te bieden, maar de spectaculair ogende International blijft de rest van de rally achterop de trailer staan. Dakarspeed is niet de enige Nederlandse equipe die na de zevende etappe de handdoek in de ring heeft moeten gooien. Ook Gert-Jan van der Valk heeft na een koprol met zijn SSV de strijd moeten staken, terwijl motorrijder Bram van der Wouden tijdens de etappe al door technische problemen in de rem moest knijpen. Maandagochtend hebben ook de broers Coronel besloten om vanwege de rugklachten van Tim Coronel niet verder te rijden.