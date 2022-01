De tiende etappe was een 375 kilometer lange klassementsproef van Wadi Ad Dawasir naar Bisha. Na een snel eerste deel van de etappe kwam het in het tweede stuk vooral weer aan op de navigatiekunsten. Waar het zoeken naar de juiste route het klassement bij de motoren weer volledig op zijn kop zette, bleven de verschillen bij de auto’s relatief klein.

Het grootste verschil in de strijd om de eindzege werd eigenlijk al voor de start van de tiende etappe gemaakt. Klassementsleider Nasser Al-Attiyah had namelijk een tijdstraf van vijf minuten aan zijn broek gekregen nadat de stewards erachter waren gekomen dat de Qatarees en navigator Matheu Baumel maandag tijdens de achtste etappe een korte afstand hadden afgelegd zonder dat ze hun gordels goed hadden vastgemaakt. In de klassementsproef naar Bisha snoepte Sébastien Loeb nog eens een minuut van zijn achterstand op Al-Attiyah af, maar het verschil tussen de nummers één en twee in het algemeen klassement is nog altijd aanzienlijk. Met nog twee etappes te gaan heeft Al-Attiyah nog altijd meer dan een half uur voorsprong in handen.

Loeb en Al-Attiyah moesten in de tiende etappe genoegen nemen met respectievelijk de vijfde en zevende tijd. De strijd om de etappezege ging tussen Audi-rijders Stéphane Peterhansel en Carlos Sainz. De Spanjaard was de rapste in het eerste deel van de etappe, maar in het tweede deel klokte Monsieur Dakar de snelste doorkomsttijden. Peterhansel had uiteindelijk 2 uur, 52 minuten en 42 seconden nodig voor de etappe. Het bleek genoeg voor zijn 49ste dagsucces in de Dakar Rally, waarmee hij het record van 50 etappezeges van Ari Vatanen nu bijna heeft geëvenaard.

Sainz moest aan de finish iets meer dan twee minuten toegeven op Peterhansel, waarmee El Matador Audi wel een 1-2 bezorgde. Het is niet meer dan een doekje voor het bloeden voor de Duitse fabrikant, dat na één etappe al met alle drie haar coureurs kansloos was voor de jacht op de eindzege.

De top-drie werd compleet gemaakt door de BRX Hunter van Orlando Terranova. Op ruim vier minuten achterstand was Henk Lategan de snelste Toyota-rijder. Met een zesde tijd eindigde Jakub Przygonski in de JCW MINI tussen Loeb en Al-Attiyah. Lucio Alvarez klokte de achtste tijd voor de opnieuw rappe Century Buggy van Mathieu Serradori. Yazeed Al Rajhi, de nummer drie in het algemeen klassement, completeerde de top-tien.

Ten Brinke in top-20, Prokop verliezer van de dag

Bernhard ten Brinke moest net als in de negende etappe genoegen nemen met een plekje buiten de top-tien. De Nederlander klokte op ruim 12.22 minuten achterstand de zeventiende tijd. Martin Prokop werd de grote verliezer van de dag. De Tsjech kwam na 212 kilometer stil te staan met technische problemen aan zijn Ford en valt daarmee uit de top-tien van het algemeen klassement.

Uitslag auto's - Etappe 10

Pos. Nat. Coureur Merk Verschil 1. FRA Stéphane Peterhansel Audi 02:52:43 2. SPA Carlos Sainz Audi +02m06s 3. ARG Orlando Terranova Prodrive +03m59s 4. ZAF Henk Lategan Toyota +04m11s 5. FRA Sébastien Loeb Prodrive +04m25s 6. POL Jakub Przygonski MINI +05m48s 7. QAT Nasser Al-Attiyah Toyota +05m50s 8. ARG Lucio Alvarez Toyota +07m27s 9. FRA Mathieu Serradori Century +07m31s 10. SAU Yazeed Al Rajhi Toyota +07m54s - 17. NED Bernhard ten Brinke Toyota +12m22s 5. NED Maik Willems Toyota +59m02s - NED Henri van Steenbergen Rally Raid UK +