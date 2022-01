Leiders in de problemen, Van Beveren grijpt macht in Dakar 2022

De tiende etappe van de Dakar Rally zou volgens wedstrijdleider David Castera weer een van de lastige proeven moeten worden. Na een bijzonder snel openingsdeel werden deelnemers halverwege geconfronteerd met een aantal moeilijke notes in het roadbook. Hier werd de rangschikking van de voorgaande dag weer flink door elkaar geschud. In eerste instantie leek klassementsleider Matthias Walkner hier als winnaar uit te komen. Hij bereikte fysiek de tankstop na 212 kilometer als eerste, maar het openen daarna bleek een moeilijke opgave voor de Oostenrijker.

Zijn teamgenoot Toby Price profiteerde door na 258 kilometer door te komen met de snelste tijd. De Australiër was van ver gekomen bij de start en hoefde daarom niet zoveel te zoeken als zijn voorgangers. Het venijn zat hem vooral in de staart, waar de organisatie tijdens de briefing op dinsdagavond nog gewaarschuwd had om “zeer zorgvuldig te zijn met navigeren”. Price slaagde daar met vlag en wimpel in, hij kwam na iets meer dan drie uur bij de finish en hield Luciano Benavides en Joan Barreda achter zich. De Spanjaard was in het eerste deel van de proef katterap, maar had daarna problemen met de navigatie. Desondanks hield hij de schade beperkt en schoof hij in het klassement zelfs een beetje verder naar de kop.

De kopstukken in het klassement hadden namelijk zo hun problemen. Vroeg in de proef kwam er een eind aan de rally van Kevin Benavides, vooraf de nummer vijf uit het klassement. Hij blies zijn motorblok op en werd met de helikopter uit de proef gehaald. Walkner kwam zoals gezegd aan de leiding te rijden en verloor heel veel tijd in de laatste kilometers. Hij kwam op meer dan een kwartier van Price aan de finish en zou de leiding in het klassement weer verliezen, een dag nadat hij juist aan kop was gekomen. Ook Sam Sunderland gaf kostbaar terrein prijs. Hij was op het laatste tussenpunt na 327 kilometer nog vierde op minder dan twee minuten van Price, maar ging in de mist in het laatste deel. De Britse coureur gaf op dat stuk nog eens 10 minuten toe en kwam op 11.18 minuten van Price aan de finish.

Zijn zwager Adrien van Beveren van Yamaha deed het een stuk beter. De Fransman hield de schade beperkt tot 3.35 minuten en werd daarmee vierde in de tiende etappe. Door de marge op Sunderland en Walkner heeft hij met nog twee etappes te gaan ook de leiding in het klassement overgenomen. Sherco’s Lorenzo Santolino, die voor de negende etappe op straffe van 15 minuten een nieuw motorblok geïnstalleerd kreeg, eindigde op de vijfde plaats voor Andrew Short en Stefan Svitko. Maciej Giemza werd achtste nadat hij in de openingsfase van de proef nog even aan de leiding reed. Rui Goncalves werd negende voor Pablo Quintanilla, de nieuwe nummer twee in het klassement.

Danilo Petrucci heeft een paar moeilijke dagen gehad, maar stond er woensdag weer goed bij. Hij werd twaalfde.

Uitslag etappe 10 van Dakar 2022 - motoren

Pos. Naam Merk Tijd Verschil 1 PRICE TOBY KTM 03:05:32 2 BENAVIDES LUCIANO HUSQVARNA 03:07:41 +00:02:09 3 BARREDA BORT JOAN HONDA 03:08:53 +00:03:21 4 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 03:09:07 +00:03:35 5 SANTOLINO LORENZO SHERCO FACTORY 03:11:12 +00:05:40 6 SHORT ANDREW YAMAHA 03:12:01 +00:06:29 7 SVITKO STEFAN KTM 03:12:01 +00:06:29 8 GIEMZA MACIEJ HUSQVARNA 03:12:16 +00:06:44 9 GONÇALVES RUI SHERCO FACTORY 03:12:21 +00:06:49 10 QUINTANILLA PABLO HONDA 03:12:37 +00:07:05

Klassement na etappe 10 van Dakar 2022 - motoren

Pos. Naam Merk Tijd Verschil 1 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 33:27:06 2 QUINTANILLA PABLO HONDA 33:31:21 +00:04:15 3 SUNDERLAND SAM KTM 33:33:05 +00:05:59 4 BARREDA BORT JOAN HONDA 33:33:53 +00:06:47 5 WALKNER MATTHIAS KTM 33:35:30 +00:08:24 6 PRICE TOBY KTM 33:54:49 +00:27:43 7 SHORT ANDREW YAMAHA 34:01:03 +00:33:57 8 KLEIN MASON KTM 34:04:55 +00:37:49 9 BRABEC RICKY HONDA 34:05:11 +00:38:05 10 CORNEJO FLORIMO JOSE IGNACIO HONDA 34:06:06 +00:39:00