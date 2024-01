Vanuit de start was duidelijk dat de winning mood bij Gert Huzink na zijn knappe overwinning van dinsdag er nog goed in zat. Bij de eerste doorkomsten stond de Twentse coureur op de eerste plek en hij liep in het vervolg van de etappe alleen maar verder uit op Martin Macik. Macik doet met zijn tweede plek wat hij moet doen en bouwt zijn voorsprong in het klassement op nummer twee Ales Loprais verder uit.

Na het binnendruppelen van de eerste tijden waren het Huzink, Macik, Loprais en Mitchel van den Brink die goed begonnen, terwijl Van Kasteren ook een prima start kende. Jaroslav Valtr deed in het begin ook goed mee en liet zien dat de Tatra goed kon starten. Huzink sloeg na het eerste meetpunt zijn slag en bouwde de voorsprong op de concurrentie in de rest van de etappe uit, met Macik die nog enigszins in de buurt bleef. Janus van Kasteren leek in de top-drie te eindigen, maar zag in de slotkilometers die klassering door het putje verdwijnen. Michiel Becx profiteerde en kwam voor het eerst in zijn Dakar-carrière in de top-drie terecht.

Van den Brink kwam lange tijd niet door en heeft onderweg een probleem gehad. De Harskamper verloor in eerste instantie meer dan veertig minuten en met nog 150 kilometer voor de boeg stond de Eurol Rallysport-rijder bijna twee uur achter op de concurrentie. Op de GPS-gegevens lijkt het erop dat zijn vader Martin hem uit de brand heeft geholpen, maar het tijdverlies kan niet anders dan hard aankomen. Loprais is daarmee zo goed als zeker de tweede man in het klassement. De Tsjech kende geen foutloze dag, maar kon wel wat lijden nadat Van den Brink wegviel. Loprais kwam op de streep ongeveer twaalf minuten tekort op Huzink.

Achter de grote namen van deze Dakar bij de trucks waren Pascal de Baar en Michiel Becx ook met een uitstekende dag bezig. De heren konden zelfs Van Kasteren grote delen van de dag prima bijbenen, met name Becx hield gelijke tred met zijn vriend en teamgenoot. Een mooie bijkomstigheid voor Becx is dat hij boven de hoger aangeschreven Loprais eindigde, waarmee de De Rooy-coureur zijn beste prestatie van deze Dakar binnensleepte.

In het klassement verschuift er heel weinig. De gaten waren al gigantisch en met de steady tweede tijd van Macik vergroot de MM Technology-coureur de voorsprong alleen maar. Loprais heeft nu met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de tweede plek in handen. Mitchel van den Brink blijft op P3 de beste Nederlander, maar kan meer vergeten.

Top-tien trucks tiende etappe Dakar Rally 2024