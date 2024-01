Auto's

Bij de auto's gaat het naar alle waarschijnlijkheid een driestrijd worden tussen Prodrive, Toyota en Audi. Bij Prodrive staan de prominentste namen aan de start, want titelverdediger Nasser Al-Attiyah en Sébastien Loeb komen namens dat team naar Saudi-Arabië. Al-Attiyah kan met nog een zege voor de zesde keer de Dakar winnen, bij Loeb mist in de prijzenkast nog een Touareg Trophy voor het winnen van de race.

Bij Toyota zullen de ogen gericht zijn op de Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers en op Lucas Moraes, die vorig jaar nog derde werd. De Braziliaan debuteerde in 2023 met een podiumplaats, dus er wordt veel van hem verwacht. Seth Quintero stapt deze keer voor het eerst in de Toyota tijdens de Dakar, maar door het nieuwe parcours liggen er ook voor de Amerikaan kansen. Hij is tevens recordhouder wat betreft de meeste etappezeges in één Dakar: in 2022 won hij twaalf van de dertien etappes in de SSV-klasse.

Voor Audi komen er grote namen aan de start. Carlos Sainz Sr. en Mattias Ekström vallen op, maar Stéphane Peterhansel is toch wel de grootste naam. De Fransman doet al sinds 1988 mee aan de beroemde rally en is met zijn 58 jaar nog altijd een kanshebber. Mocht de man uit de Bourgogne in 2024 weer winnen, dan staat zijn aantal Dakar-zeges op een duizelingwekkend aantal van vijftien.

Qua Nederlanders zijn de broers Coronel de bekendste namen, zij gaan met de Century weer aan de zware rally beginnen en hopen de top-20 te halen. Michel Kremer en Thomas de Bois hopen - nadat in 2023 de Dakar al vroeg eindigde doordat hun Century in vlammen op ging - deze keer wel aan de finish te komen. Mike Willems is de derde en laatste Nederlander. De grote man achter een hotelketen gaat in zijn Toyota Hilux ook voor een finish.

Overzicht Nederlandse Dakar-deelnemers in autoklassement

#237 Tim Coronel Tom Coronel Century CR6 #247 Michel Kremer Thomas de Bois Century CR6 #264 Mike Willems Robert van de Pelt Toyota Hilux Startnummer Crew Auto

Trucks

Alles wijst erop dat het in de strijd bij de trucks en gevecht wordt tussen de Nederlanders en de Tsjechen. Titelverdediger Janus van Kasteren doet ook mee en gaat alles op alles zetten om opnieuw de snelste te zijn en zal ondersteund worden door zijn vriend Michiel Bekx. Makkelijk zal het hem niet gemaakt worden, want uit Nederlandse hoek kan de Brabander concurrentie van Mitchel van den Brink en Gert Huzink verwachten. Ook Vick Versteijnen hoort bij de kanshebbers.

Van den Brink wordt daarbij vergezeld door vader Martin en zij staan dit jaar voor het eerst samen op eigen benen. Het Gelderse duo heeft het stokje van Team van de Laar overgenomen, die dit jaar niet meedoen aan de Dakar. Huzink had vorig jaar vroeg in de rally pech en werd slechts 29e, maar dit jaar kan de Twentenaar een gooi naar de winst doen.

Een belangrijke gegadigde voor de winst vanuit Tsjechië is Martin Macik. De 34-jarige coureur heeft al heel wat Dakars gereden, maar een eindoverwinning mist nog op zijn palmares. Vorig jaar werd de coureur nog tweede, een plekje hoger is dan ook het doel. Landgenoot Ales Loprais wil ook winnen. Vorig jaar won de routinier nog twee etappes, om in de tiende etappe uit te vallen.

Ook een mooie vermelding voor Anja van Loon, die met een compleet Nederlands vrouwenteam aan de start staat. Daarmee wordt het de eerste Nederlandse vrouwencombinatie die aan de rally gaat beginnen.

Overzicht Nederlandse Dakar-deelnemers in truckklassement

#600 Janus van Kasteren Darek Rodewald (POL) Marcel Snijders Iveco #603 Mitchel van den Brink Jarno van de Pol Moi Torrallardona (ESP) Iveco #606 Martin van den Brink Rijk Mouw Jan van der Vaet (BEL) Iveco #607 Richard de Groot Jan Hulsebosch Martijn van Rooij Iveco #608 Vick Versteijnen Andre van der Sande Teun van Dal Iveco #611 Gerrit Zuurmond Tjeerd van Ballegooy Klaas Kwakkel MAN #614 Pascal de Baar Giso Verschoor Philipp Rettig (GER) MAN #615 Gert Huzink Martin Roesink Rob Buursen Renault #617 Ben de Groot Govert Boogaard Ad Hofmans Iveco #618 Anja van Loon Marije van Ettekoven Floor Maten Iveco #620 William de Groot Tom Brekelmans Jos van der Pas Iveco #622 Michiel Becx Wulfert van Ginkel Edwin Kuijpers Iveco Startnummer Crew Merk Truck

Motoren

Voor het eerst sinds tijden staan er geen Nederlanders aan de start bij de motoren. Mirjam Pol heeft al vroeg moeten afhaken, de Twentse kampt nog altijd met de gevolgen van een coronabesmetting. Ook Wesley Aaldering laat de rally aan zich voorbij gaan.

KTM is opnieuw de topfavoriet bij de motoren. Kevin Benavides wil zijn titel verdedigen, al liep de Argentijn in voorbereiding voor de 2024-editie een blessure op. Teamgenoot Toby Price lijkt een logische concurrent, zeker gezien het feit dat de Australiër in 2023 pas in de laatste etappe de zege door zijn vingers liet glippen. Honda hoopt dat Skyler Howes daar een stokje voor kan steken, want hij werd vorig jaar op maar vijf minuten derde.

SSV's

Bij de SSV's, de klasse waarin de bekende buggy's meedoen, starten drie Nederlanders. Jan-Willem van Mourik rijdt met zijn BRP Can-Am, ook Martijn van den Broek doet dat. André Terwessen gaat eveneens in de BRP rijden. Sander Derikx vervult het kwartet Nederlanders en pakt ook de XRS Turbo erbij als auto waarin hij aan Dakar gaat deelnemen.

Overzicht Nederlandse Dakar-deelnemers in SSV-klassement

#433 Jan-Willem van Mourik Eduard Hillebrand BRP Can-Am Maverick XRS Turbo #437 Martijn van den Broek Jan Paul van der Poel BRP Can-Am Maverick XRS Turbo #440 Andre Therwessen Dmytro Tsyro (UKR) BRP Can-Am Maverick XRS Turbo #427 Sander Derikx Ruud Vollebregt BRP Can-Am Maverick XRS Turbo Startnummer Crew SSV Challengers

Bij de Challenger klasse staan heel wat Nederlanders op de startlijst. Zij rijden met stevig aangepaste buggy's. Maar liefst acht Nederlandse combinaties gaan deelnemen en hopen hoge ogen te gooien. Het zijn de opgevoerde SSV's die flink aangepast mogen worden door de deelnemers.

Kees Koolen heeft zich met een GRallyteam OT3 ingeschreven, Paul Spierings doet dat met een Can-Am Maverick X3, net als Roger Grouwels. Debutant Edwin Opstelten wil ook maar al te graag de finish halen en doet dat eveneens met de Maverick X3. Gerrit-Jan van der Valk start met voor de derde keer aan de Dakar en hoopt met de Arcane T3 nu wel de finish te halen.

Alexander Peters staat voor zijn eerste Dakar en doet dat net als Van der Valk met de Arcane T3. Jeffrey Otten werd vorig jaar verdienstelijk 27e en doet dit jaar opnieuw met de Maverick X3 mee.

Overzicht Nederlandse Dakar-deelnemers in Challenger-klassement

#314 Kees Koolen Wouter Roosegaar GRallyteam OT3 #336 Paul Spierings Jan Pieter van der Stelt Can-Am Maverick X3 #339 Gerrit-Jan van der Valk Branco de Lange Arcane T3 #350 Roger Grouwels Ronald van Nederpelt Can-Am Maverick X3 #351 Edwin Opstelten Henny van Kouwen Can-Am Maverick X3 #352 Alexander Peters Wouter de Graaff Arcane T3 #369 Jeffrey Otten Olaf Harmsen Can-Am Maverick X3 Startnummer Crew Merk M1000 De M1000 gaat debuteren tijdens de 2024 Dakar. Het is een klasse die met bijvoorbeeld waterstofauto's of hybride/elektrische wagens gereden wordt. Zij rijden een gedeelte van de etappes, ongeveer honderd kilometer per dag. Dick Zuurmond is de Nederlandse afvaardiging en verschijnt met een E-Lions H2 aan de start. De auto is een omgebouwde Volkswagen Amarok en wordt volledig door waterstof aangedreven.

Overzicht Nederlandse Dakar-deelnemers in M1000-klassement