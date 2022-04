Tom Coronel begint aan achttiende seizoen in FIA WTCR

Tom Coronel combineert zijn werkzaamheden in de WTCR met zijn deelname aan de TCR Europe Series en zijn werkzaamheden bij Viaplay. Net als in de TCR Europe Series komt hij ook in de toerwagenklasse in actie met een Audi RS3 LMS. Coronel rijdt samen met zijn Franse teamgenoot Nathanaël Berthon voor het team van Comtoyou Racing.

"Ik ben er al vanaf het begin in de hoogste internationale toerwagenserie bij, dus ik ben blij dat het ook dit jaar weer is gelukt. Met een dubbel programma wordt het weer een druk bezet seizoen, maar dat is alleen maar mooi”, zegt Coronel, die vorig WTCR-seizoen geregeld het ereschavot bezocht. “Toen hebben Berthon en ik al een paar keer op het podium gestaan. Mijn derde plaats in Aragón was zelfs de allereerste podiumplaats voor de nieuwe Audi, waar ik best een beetje trots op ben. Dit jaar is het doel om ook te kunnen meestrijden voor overwinningen.” Net als in de TCR Europe Series rijdt de coureur ook in de WTCR met het startnummer 33 als verwijzing naar zijn 33e seizoen in de autosport.

Het WTCR-seizoen wordt 7 mei afgetrapt in de Franse straten van de stad Pau, al staan er meer pareltjes op de kalender. “Ik hoop dat na twee jaar van verschuivingen, afgelastingen en wijzigingen het seizoen nu zoals gepland kan doorgaan. Het is mooi dat we in Pau rijden, waar ik vroeger met het WTCC altijd al graag kwam", vervolgt Coronel. "De Nordschleife en Macau zijn voor mij de mooiste circuits van de wereld, dus fantastisch dat ook die er weer op staan. Vila Real valt samen met TCR Europe op de Norisring, dus hoe ik het dat weekeinde ga doen, weet ik nog niet, maar daar hebben we nog even de tijd voor. In ieder geval heb ik er weer zin in!”