Coronel pakt op Motorland Aragon eerste WTCR-podium van 2021

Het FIA WTCR reisde voor de derde ronde van het kampioenschap af naar Motorland Aragon. De eerste twee ronden van het seizoen verliepen enigszins moeizaam voor Tom Coronel, die bij Comtoyou Racing met de nieuwe generatie Audi RS3 LMS rijdt. Mede door de Balance of Performance (BoP) kwamen de Audi’s bij de eerste races niet geweldig uit de verf en dat leidde voor de races in het Spaanse Alcañiz tot een aanpassing. Het minimumgewicht werd met dertig kilogram verlaagd, de minimale bodemvrijheid werd met 10 millimeter teruggebracht.

De gevolgen van de veranderingen van de BoP waren meteen merkbaar. De Audi’s waren een stuk competitiever op Motorland Aragon en voor Coronel leidde dat tot zijn beste kwalificatie van het seizoen. Na een tweede tijd in Q1 reed hij in Q2 de zevende tijd, wat hem een zevende startpositie opleverde voor de tweede race. Vanwege de reversed grid mocht hij de eerste wedstrijd aanvangen vanaf de vierde plek. “In Q2 haalde ik er net niet het uiterste uit, waardoor ik op anderhalve tiende van de top-vijf als zevende eindig”, vertelde Coronel. “Dat is jammer, want anders had ik Q3 nog kunnen halen.”

Podium afgewisseld met uitvalbeurt

De openingsrace op Motorland Aragon verliep goed voor Coronel. Bij de start moest hij kort een positie prijsgeven aan teamgenoot Nathanaël Berthon, om zijn plek kort daarna te heroveren. Daarna ging het duo van Comtoyou voorbij aan Yann Ehrlacher, waarmee ze de derde en vierde posities veroverden. Coronel en Berthon wisselden vervolgens kort nog van positie, maar uiteindelijk zou de Nederlander de eer hebben om als eerste coureur het podium te halen in de nieuwe generatie Audi RS3 LMS. Coronel werd derde, achter de vooraan weggereden Gabriele Tarquini en Mikel Azcona.

In de tweede race begon Coronel opnieuw sterk door een plekje te winnen. Vanaf de zesde positie kon de Nederlander aanvallen voor de vijfde plaats, maar een probleem met de elektronica zorgde na acht ronden voor een uitvalbeurt. “De elektronica hield ermee op. Alles was uit, het dashboard stond op zwart. Ik kon niet meer resetten of opnieuw opstarten, het was over en uit en alsof iemand de schakelaar had omgezet”, verklaarde Coronel na afloop van de race, die gewonnen werd door zijn teamgenoot Frederic Vervisch. De Belg bleef Thed Björk en landgenoot Gilles Magnus voor. “In het algemeen ben ik blij dat we er goed bij zitten met de Audi’s. Mijn teamgenoot Vervisch heeft de tweede race gewonnen, dus in het wereldkampioenschap doen we weer lekker mee nu. En ik heb in ieder geval mijn eerste beker binnen.”

Het WTCR-seizoen 2021 wordt op 31 juli en 1 augustus voortgezet op Adria Raceway in Italië. Dat weekend komt Coronel ook in actie tijdens de TCR Europe-races die dat weekend op Spa-Francorchamps worden gehouden.