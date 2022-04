Ekstrom slaat handen ineen met Cupra: met eigen team in ETCR

EKS is de drieletterige codenaam waaronder Mattias Ekstrom jarenlang uitkwam in de DTM, een kampioenschap wat hij in 2004 en 2007 op zijn naam schreef. Diezelfde naam draagt ook het jonge maar succesvolle team van de Zweed.

Cupra nam in 2021 deel aan het eerste seizoen van het ETCR, het 100 procent elektrische toerwagenkampioenschap, met als doel om een winnende auto te ontwikkelen. Dit doel werd ruimschoots behaald met de winst van twee titels: de constructeurstitel en de rijderstitel met Mattias Ekstrom in de Cupra e-Racer. Voor het nieuwe seizoen heeft Cupra besloten om de samenwerking met Zengo Motorsport te beëindigen. In plaats daarvan is een deal gesloten met EKS.

EKS heeft flink wat ervaring in de wereld van de rallycross, waar het sinds 2014 als officieel Audi-team aan deelneemt. Ekstrom werd daar in 2016 als wereldkampioen gekroond, slechts drie jaar nadat het project in een kleine garage in Fargersta, Zweden, begon. Naast de rallycross, waar het team na het vertrek van de officiële merken wagens blijft bouwen voor privéteams, heeft het Zweedse team recent deelgenomen aan de Dakar Rally. In de T3-categorie werd een 1-2 gehaald, met Chaleco Lopez als winnaar voor teamgenoot Sebastian Eriksson.

Mattias Ekstrom, Cupra EKS team Foto: Cupra

Vanaf dit seizoen gaat het team in het ETCR-kampioenschap door het leven als Cupra EKS. Het doel is niet veranderd: winnen. Het team zet opnieuw de succesvolle Cupra e-Racer met 500kW vermogen (680 pk) in, voorzien van een mooie nieuwe livery. Ook de line-up ondergaat enkele veranderingen, al zal de regerend ETCR-kampioen Ekstrom terugkeren op de grid. De Zweed bevestigt dat “het team volledig gericht is op het aankomende seizoen. We delen de passie voor de sport en kijken ernaar uit om samen nog veel zeges en titels te behalen onder de noemer Cupra EKS.”

Het ETCR heeft dit jaar de FIA World Cup-status verkregen. Er staan zeven evenementen in zeven verschillende landen op het programma, waaronder races op iconische circuits als Jarama, Zolder en Pau. Het seizoen 2022 begint in Pau in het weekend van 7 en 8 mei.

Mattias Ekstrom, Cupra EKS team Foto: Cupra