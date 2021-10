Coronel houdt twee bekers over aan eerste kennismaking met Pau-Arnos

Nadat het Aziatische deel van het seizoen vanwege de pandemie werd geschrapt was het ook voor de WTCR-organisatie flink improviseren om nog met een waardig laatste deel van de racekalender op de proppen te komen. In plaats van races in onder meer Macau en China week de toerwagenklasse vorige week al uit naar het Tsjechische Most, waarna er afgelopen weekend in het zuidwesten van Frankrijk werd geracet op het bochtige circuit van Pau-Arnos. Het relatief onbekende circuit was ook voor Tom Coronel – inmiddels bezig aan zijn 32ste jaar in de autosport – volledig nieuw.

'Een beetje Brands Hatch-achtig'

“In het verleden reden we met het WTCC op het stratencircuit in het historische centrum van Pau, dat was altijd prachtig, maar het circuit van Pau-Arnos is een kort baantje, drie kilometer, op een kilometer of twintig buiten de stad”, blikt Coronel terug op het weekend. “Een beetje Brands Hatch-achtig, veel hoogteverschil en vanaf het dak van de pits kun je ongeveer 90 procent van het circuit overzien.”

Vanwege zijn onbekendheid met het circuit besloot Coronel de baan vooraf maar even te voet te verkennen: “Volgens mij is dit pas de tweede keer in mijn leven dat ik zo’n track walk gedaan heb! Maar omdat het nieuw was en omdat de meeste anderen hier van tevoren hadden getraind en ik niet, leek het me nu toch wel zinvol. In de vrije trainingen zag het er best goed uit: ik zat ergens rond de tiende plaats. In het begin van de kwalificatie zat ik er ook goed bij, maar toen ik het gevoel had dat ik aan een heel snelle ronde bezig was, werd ik in de weg gereden door Urrutia, die daarvoor ook vijf plaatsen straf kreeg. Dat kostte me tweeënhalve tiende, waardoor ik niet bij de top twaalf zat die door mocht naar Q2, en dat was serieus balen. Zo stond ik 15de op de grid.”

Lastig inhalen

Die tegenvaller in de kwalificatie brak de coureur van het Comtoyou DHL Team Audi Sport ook op in de races op zondag. Inhalen op het bochtige Franse asfalt bleek namelijk een behoorlijke opgave, waardoor Coronel zich niet naar voren kon knokken: “Ik had echt een raketstart, daar kon ik gelijk plaatsen goedmaken. Maar daarna was het moeilijk inhalen. Ik zat constant op de bumper van Engstler, maar kwam er niet voorbij. Dat was jammer, want ik was wel sneller, maar ja, zo werd ik dus uiteindelijk tiende.”

Verslag Race 1

Ook in de tweede race startte Coronel vanaf de 15de plaats. “De start was iets minder”, gaf hij toe. “Ik had gehoopt dat er veel mensen tegen elkaar aan zouden rijden, zoals dat in de WTCR vaak het geval is. Dat gebeurde ook wel, maar pas in de laatste drie ronden in plaats van aan het begin van de race. Zo ben ik 13de geworden, maar in ieder geval was ik wel in beide wedstrijden de beste privérijder, dus ik stond wel twee keer op het podium en kon dus gelukkig toch weer met twee bekers naar huis! Jammer echter dat het weer de kwalificatie was die een beter resultaat in de weg stond.”

De races werden gewonnen door Frederic Vervisch en thuisrijder Jean-Karl Vernay. Laatstgenoemde blijft daarmee in de jacht op de WTCR-titel, aangezien hij met nog twee raceweekenden te gaan slechts zestien punten achterstand heeft op klassementsleider Yann Ehrlacher.

Het volgende raceweekend vindt van 5 tot en met 7 november plaats op de Adria Raceway in Italië, een circuit dat Coronel wel al kent, maar waar hij nog nooit heeft geracet: “In het verleden heb ik daar vaak getest toen ik nog voor het team van Roberto Ravaglia reed, daar deden we meestal de shakedowns, maar ondertussen is het circuit helemaal anders geworden, dus ook dat wordt weer even wennen. Ik heb er recent getest en dat ging heel goed, dus dat stemt positief. Bovendien wordt er ook over gesproken dat we volgend jaar weer op het stratencircuit van Pau rijden, dat zou wel mooi zijn, want stratencircuits liggen me altijd wel, maar eerst dit seizoen afmaken, dan zien we wel weer verder.”

Verslag Race 2