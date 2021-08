FIA GT, F3 en WTCR in Macau voor tweede jaar op rij afgelast

De Macau Grand Prix vormt ieder jaar een hoogtepunt voor verschillende disciplines in de auto- en motorsport, maar de races op het iconische Guia-stratencircuit konden vorig jaar slechts in afgeslankte vorm doorgaan, nadat de FIA zich vanwege de coronapandemie had teruggetrokken voor het evenement.

De internationale autosportfederatie had aanvankelijk goede hoop dat de FIA-ondersteunde races in Macau dit jaar wel door konden gaan. Vorige maand nog kondigde de autosportbond de terugkeer naar Macau aan en werd bekend dat er met 27 ingeschreven GT3’s meer animo dan ooit tevoren was voor de GT World Cup. Deze week moet er echter alsnog een streep worden gezet door de races van de FIA. De regering van Macau, dat officieel onder China valt, heeft aangekondigd dat alle reizigers na aankomst eerst 21 dagen in quarantaine moeten gaan alvorens zij het land binnen mogen. Die maatregel maakt het volgens de FIA onmogelijk om de internationale races op het stratencircuit door te laten gaan.

Als gevolg hiervan zal er ook dit jaar geen FIA GT World Cup, FIA WTCR en FIA Formula 3 World Cup worden georganiseerd in Macau, waardoor Richard Verschoor zich dus nog een jaartje langer regerend winnaar mag noemen van de Formule 3-race op het stratencircuit. De GT-race werd vorig jaar vervangen door een nationale Macau GT Cup, georganiseerd door de lokale autoriteiten. De Formule 3-race werd vervangen door een Formule 4-race voor lokale rijders.

WTCR-kalender op de schop

Als gevolg van het wegvallen van de races in Azië heeft de FIA World Touring Car Cup de kalender voor het tweede deel van het seizoen op de schop gegooid. Om een kalender met zestien races op acht verschillende circuits te waarborgen heeft het toerwagenkampioenschap drie nieuwe circuits aan de kalender toegevoegd. Op 9 en 10 oktober wordt er in Tsjechië geracet op Autodrom Most. Een week later zal er voor het eerst op het Franse circuit van Pau-Arnos worden geracet, zo'n 20 kilometer ten zuidwesten van de Franse stad. Na het reeds geplande bezoek aan de Adria Raceway in Italië zal het WTCR-seizoen worden afgesloten in Rusland. Op 27 en 28 november zullen Tom Coronel en zijn collega’s er gaan racen op het circuit van Sochi.