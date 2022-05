WTCR-races op Nordschleife geschrapt door problemen met banden

Het bericht van de annulering kwam kort voor de start van de eerste race, zaterdagochtend om 10.00 uur. Tijdens de eerste twee trainingen op donderdag en tijdens de kwalificatie op vrijdag hadden verschillende coureurs te maken met problemen. Bandenleverancier Goodyear had nog twee banden extra geleverd aan de teams en er was een extra testsessie ingepland, die kort voor de kwalificatie plaatsvond.

In de kwalificatie kreeg Yvan Muller te maken met een lekke band. Hij bleef daardoor steken op de tiende plaats, wat goed zou zijn voor pole-position in de tweede race. Hij verklaarde echter direct te twijfelen over zijn deelname. De andere coureurs van Lynk & Co reden in de kwalificatie telkens stints van één ronde omdat ze bang waren voor problemen. Naast Lynk & Co hadden ook Münnich Motorsport en Team Engstler, twee Honda-teams, problemen met de banden. In een verklaring hebben de stewards laten weten dat de races niet doorgaan.

“Sinds het begin van het raceweekend op de Nürburgring hebben verschillende deelnemers problemen ondervonden van de banden. Na een meeting met het management van Goodyear, officials van de FIA en promotor Discovery, is geconcludeerd dat de veiligheid van de banden niet gegarandeerd kan worden. De stewards hebben daarom besloten de races te annuleren vanwege de kritieke veiligheidssituatie.”

Tom Coronel had zich als vijftiende gekwalificeerd voor de beide races op de Nürburgring, maar ook hij keert dus onverrichter zake huiswaarts.