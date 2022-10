WTCR trekt stekker uit raceklasse na het seizoen 2022

Er staan dit WTCR-seizoen nog twee races op planning. In november reist het circus nog naar Bahrein en Saudi-Arabië. Na die wedstrijden komt er een einde aan de raceklasse. De categorie heeft door de coronapandemie drie moeilijke jaren achter de rug en daarom zet promotor Discovery Sports Events de klasse in zijn huidige vorm stop. De promotor gaat samenwerken met de FIA en de World Sporting Consulting, de eigenaar van het TCR-reglement, om de serie nieuw leven in te blazen. De wortels van de klasse gaan terug tot 1993 met het door FIA gelanceerde Touring Car World Cup. In 1987 werd al een seizoen verreden als zusterserie van het European Touring Car Championship.

De serie was een voltijds internationaal kampioenschap van 2005 tot en met 2017, onder de naam FIA WTCC. Hieraan deden bekende coureurs als Andy Priaulx (drievoudig WTCC-kampioen), Yvan Muller (viervoudig WTCC-kampioen), Jose Maria Lopez (drievoudig WTCC-kampioen) en natuurlijk Tom Coronel mee. De populariteit liep terug, net als de betrokkenheid van fabrikanten. Hierdoor stapte de serie in 2018 over op het TCR-reglement en ging verder door het leven als de WTCR. In 2022 werden de problemen groter. Allereerst gingen de races in Tsjechië, Rusland, Zuid-Korea, China en Macau als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne of logistieke problemen niet door. De race op de Nordschleife werd dit jaar ook afgelast wegens problemen met de Goodyear-banden. Deze kwamen opnieuw aan het licht tijdens de race in Vallelunga vanwege hoge temperaturen. De race aldaar werd echter wel afgewerkt. Dat laatste bleek de druppel voor het team van Cyan Lynk & Co. Zij uitten eerder hun frustraties al over de bandensituatie en de Balance of Performance-regels van de serie. Deze maakten de auto's zwaarder, waardoor de problemen met het rubber verergerden. De Chinees-Zweedse fabrikant trok zijn inschrijving terug en miste daardoor het restant van het seizoen. Op het Franse Anneau du Rhin stonden slechts twaalf auto's op de grid.

In een verklaring van WTCR-voorzitter Alan Gow staat vermeld dat de organisatoren het nieuwe format van de serie gaan evalueren en dat het FIA ETCR eTouring Car World Cup vanaf 2023 ongewijzigd blijft. "Er moet worden bekeken wat de beste en meest duurzame toekomst is voor toerwagenraces als onderdeel van de FIA-portfolio", luidt de verklaring. "Ons doel is om een wereldkampioenschap voor conventioneel aangedreven toerwagens te behouden en ervoor te zorgen dat de competitie sterk en prestigieus is. In de loop van haar geschiedenis heeft de toerwagenwereld verschillende formats gebruikt, waarbij de titels werden beslist via een serie of tijdens een enkel evenement. Momenteel overwegen we alle mogelijkheden, met als prioriteit dat elke competitie een stabiele basis heeft waarop ze op lange termijn kan gedijen. Met TCR beschikken we ook over een beproefd technisch reglement, met een verscheidenheid aan vertegenwoordigde automerken en meer dan 1000 auto's die wereldwijd racen. Het is de bedoeling om met dit platform door te gaan."