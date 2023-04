Tom Coronel ook dit seizoen van de partij in TCR Europe Series

Het nieuwe TCR Europe Series-seizoen wordt in het laatste weekend van april in gang geschoten. Het decor van de seizoensopener is het Autódromo Internacional do Algarve in het Portugese Portimao. Tom Coronel, die vorig jaar in dezelfde klasse een goed seizoen draaide en tweede werd in de stand, stapt opnieuw in een Audi RS 3 LMS van de Belgische renstal Comtoyou Racing. De auto van de 51-jarige kleurt niet geel, maar zwart. Coronel heeft afscheid moeten nemen van DHL, maar kan dankzij de steun van Tricorp Workwear wel door met racen in de toerwagenklasse. “Het was best lang spannend, maar ik ben superblij dat het ook nu weer is gelukt. Ik heb er zin in”, aldus Coronel.

In 2022 behaalde de Nederlander twee overwinningen en zes podiumplaatsen en ondanks dat hij een raceweekend miste, werd hij toch vice-kampioen. “Vandaar dat er voor Jean-Michel Baert en François Verbist van Comtoyou Racing geen enkele twijfel over bestond dat ze met mij door wilden, en dat was wederzijds”, vervolgt Coronel. "Het is wel even wennen, geen gele auto meer, maar ik denk dat het zwart en rood, dat zowel voor Tricorp als voor Audi Sport staat, ook een heel mooie uitstraling heeft."

Het nieuwe seizoen kent opnieuw zeven weekends, met elk twee races. Naast Portugal racet de serie ook op het stratencircuit van Pau, Spa-Francorchamps, de Hungaroring, het circuit van Paul Ricard, Monza en het Circuit de Barcelona-Cataluny. “Het zijn allemaal circuits die ik ken. Spa is natuurlijk altijd extra gaaf, ook een beetje mijn thuisrace. Pau is een stratencircuit, ook altijd mooi, en ook de andere circuits liggen me.” Op Spa, Monza en Barcelona heeft Coronel al kunnen testen met de Audi RS 3 LMS. “Geweldig dat ik daarvoor al het vertrouwen gekregen heb van Jean-Michel Baert en François Verbist, die me al lieten testen voordat we opnieuw tot overeenstemming gekomen waren. Dat laat zien hoe gedreven ze zijn. Natuurlijk wil ik van mijn kant er weer alles aan doen om ze voor hun vertrouwen te belonen met goede resultaten.”

De coureur uit Naarden mikt dit jaar opnieuw in een plek in de top-drie in het kampioenschap. “Als je kijkt naar de resultaten van vorig jaar moet dat zeker haalbaar zijn, vrijwel alle factoren zijn ongewijzigd”, gaat hij verder. “Daarnaast zou het mooi zijn als ik kan meedoen aan de TCR-wereldfinale aan het einde van het seizoen. Dat betekent dat ik voldoende punten moet behalen voor de TCR World Ranking, dus ieder resultaat telt. Maar vooral ben ik blij dat ik ook dit jaar weer op de grid sta. Mijn 34e jaar in de racerij, dus inderdaad is dat nu mijn startnummer. Ik heb er zin in!”