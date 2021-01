WSBK-test valt in het water: Nauwelijks actie op regenachtig Jerez

Zo’n zeventien coureurs en hun teams waren klaar voor de eerste test van het nieuwe seizoen, maar op woensdag en donderdag regende het in Andalusië. Vanwege het beperkt aantal testdagen dat teams in WSBK tot hun beschikking hebben (tien dagen in totaal), besloten zij de dagen niet op te gebruiken als het circuit nat was.

Regerend wereldkampioen Jonathan Rea zou voor het eerst meters maken met de nieuwe motorfiets van Kawasaki, maar dat ging niet door. Hij en teamgenoot Alex Lowes bleven binnen. Dat gold ook voor HRC Honda en Ducati, dat met een verbeterde Panigale V4 R aanwezig was met Scott Redding en Michael Ruben Rinaldi. Ook het WSBK-debuut van Tito Rabat viel in het water, net als die van Isaac Viñales en Loris Cresson. Zij besloten de beide dagen niet te gebruiken.

WSBK-wereldkampioen Rea zei: “Het is heel jammer dat we niet kunnen testen, maar de omstandigheden waren niet perfect en we hebben vroeg besloten om de stekker eruit te trekken. De jongens konden zodoende iets eerder inpakken en naar huis gaan. Met het nieuwe reglement wat betreft het aantal testdagen moeten we slim zijn en de dagen gebruiken als het perfect is. Op dit moment hebben we een aantal nieuwe zaken op de motor die we moeten testen als het droog is, dat hadden we vorig jaar al eens getest in Jerez.”

Naar verwachting gaan de teams het volgende week weer proberen in Jerez. BMW en Michael van der Mark waren niet aanwezig in Jerez. De Rotterdammer is nog altijd herstellende van een operatie waarbij een plaatje verwijderd is uit z'n arm. Motorsport.com heeft vernomen dat Van der Mark en BMW begin maart weer in actie komen tijdens een test in Portugal.

Wel actie voor MotoGP-mannen

Waar de sessie volledig zinloos was voor de coureurs uit het WK Superbikes, kwamen de MotoGP-collega’s wel minimaal in actie. Johann Zarco kwam in actie met een Ducati Panigale V4S productiemotor, ook Ducati-testrijder Michele Pirro was met dezelfde machine aanwezig. Pirro was de snelste met een 1.45.465, drie tienden voor Zarco. Stefan Bradl kwam kort in actie met de Honda RC213V, die op bepaalde punten aangepast is ten opzichte van de 2020-motor. De Duitser reed woensdag zo’n twintig ronden en kwam daarna niet meer in actie. Ook Maverick Viñales was present om met een Yamaha R1 meters te maken, maar hij besloot niet in actie te komen.