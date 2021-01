Kawasaki: 'Rea een van de vijf beste rijders ter wereld'

Rea kwam nooit voltijds in actie in de MotoGP. In 2012 kwam hij twee keer in actie om een zieke Casey Stoner te vervangen bij Honda. De Noord-Ier beproefde zijn geluk in de Superbikes en begon in 2015 aan een succesreeks bij Kawasaki met zes wereldtitels op rij, waarmee hij statistisch gezien de beste Superbike-rijder aller tijden.

Rea kreeg in het verleden enkele aanbiedingen om over te stappen naar de MotoGP, waaronder aanbiedingen van fabrieksteams, maar verkoos om Kawasaki trouw te blijven in de WSBK. Volgens zijn Kawasaki-crewchief Pere Riba had Rea zeker succes kunnen boeken in de MotoGP. Meer nog, volgens Riba behoort Rea tot de top-vijf in de wereld, met inbegrip van de rijders in de MotoGP. "Als Jonathan twee of drie jaar geleden over zou zijn gestapt naar de MotoGP met een goed contract bij een goed team, dan denk ik dat hij aan de top zou hebben meegedraaid. Dat weet ik wel zeker", aldus Riba, die zelf in 2002 ook van de MotoGP proefde.

"In moeilijke omstandigheden is hij drie tot vier seconden sneller dan alle anderen. Dat is in die omstandigheden heel moeilijk, maar dan komen de vaardigheden van de rijders naar boven. Johnny communiceert met zijn motor alsof het zijn vriendin is. Het is een heel intieme relatie. Hij begrijpt alles heel snel. Hij heeft ook gewoon het natuurlijke talent, dat is heel indrukwekkend. In mijn ogen is Jonathan een van de vijf beste rijders ter wereld, ook als je die uit de MotoGP meetelt."

In zijn enige twee MotoGP-starts, waarin zijn beste resultaat een zevende plaats was, maakte Rea volgens Riba een goede indruk, maar kon hij niet zijn ware talent laten zien. "Hij stond onder veel druk van Honda, maar crashte niet. De trainingen waren nat, maar hij haalde in de races goede resultaten. Hij won natuurlijk niet, maar mensen die dat hadden verwachten die snappen de sport niet. In de MotoGP is het heel moeilijk om alles uit het pakket te halen. Daar is tijd voor nodig."