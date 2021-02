Davies verwacht volledige ondersteuning van Ducati-fabriek

Davies ruilt in principe met Michael Ruben Rinaldi, die de omgekeerde weg bewandelde naar het fabrieskteam van Ducati. Aanvankelijk had Davies helemaal geen trek in een overstap naar een privéteam, zeker niet toen duidelijk werd dat zijn plek naast Scott Redding in gevaar kwam. De Brit staat er nu echter positiever tegenover, hij begint aan het komende seizoen met de machine waar hij het afgelopen seizoen mee eindigde. Ook gelooft hij dat het in het belang van Ducati is dat de ervaren coureur zo goed mogelijk presteert in vergelijking met Redding en Rinaldi.

“Het startpunt voor het nieuwe seizoen is waar ik mee eindigde in 2020, dat is de basis, uiteindelijk zou ik dan het correcte materiaal moeten hebben”, aldus Davies in gesprek met WorldSBK.com. “Eerlijk gezegd zou ik hier vandaag niet zijn als ik geen fabriekssteun had gekregen, ik wil winnen. Ik heb bewezen dat ik kan winnen en daarom verdien ik materiaal waarmee ik kan winnen. Aan het begin van het seizoen heb ik in ieder geval een fabrieksmachine en dan moeten we zien wat er gaat gebeuren qua updates. Het is te vroeg om te voorspellen hoe het zal gaan, maar als ik sterk voor de dag kom is het in het belang van Ducati en mezelf dat ik de volledige steun krijg, net zoals het fabrieksteam.”

‘Het vuurtje brand nog’

Davies sloot het vorige seizoen af met een overwinning op Estoril. De Welshman gaf toe dat het wel een passende manier was geweest om afscheid te nemen van het WK Superbikes. “Ik heb een paar momenten gedacht, misschien is dit wel een goede manier om ermee te stoppen”, aldus Davies. “Ik won mijn laatste race, presteerde goed en had met opgeheven hoofd huiswaarts kunnen trekken. Maar het vuurtje in mijn brand nog steeds, ik wil her en der nog wat rechtzetten en nog races winnen. Ik ben nog gepassioneerd en ik ben nog steeds gemotiveerd om arbeid te verzetten om die resultaten te halen. Als ik er echt geen zin meer in heb, dan vertrek ik. Maar nu ben ik nog niet klaar om te stoppen.”